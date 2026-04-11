El Barça, a pasar página ante un Surne Bilbao al alza para blindar el 'play-off'

Barcelona, 11 abr (EFE).- El Barça buscará este domingo (17:00 horas) dejar atrás las dos derrotas europeas ante el Panathinaikos y el Mónaco frente a un Surne Bilbao al alza tras sellar su pase a la final de la Copa FIBA Europa, en un duelo clave para que el conjunto azulgrana blinde su presencia en el 'play-off' de la Liga Endesa.

No han sido dos derrotas cualquiera para el cuadro catalán, que ha enterrado definitivamente sus opciones de acabar entre los seis primeros en la Euroliga y que se jugará su clasificación para la ronda previa del 'play-in' en una última jornada de infarto frente al Bayern que dirige el extécnico azulgrana Svetislav Pesic.

En una semana marcada por duelos directos, el Barça ha naufragado. Ante el cuadro griego llegó a estar 31 puntos abajo al término del tercer cuarto en un partido para el olvido (79-93), mientras que frente al conjunto del Principado se desplomó tras el descanso, superado por el físico de un rival que, pese a contar con ocho jugadores, se impuso por 93-86.

La única buena noticia para Xavi Pascual, que se plantea dejar el equipo a final de temporada sin no le ofrecen un proyecto ganador, es la vuelta a las canchas del base Juan Núñez tras más de un año sin disputar un partido oficial por una grave lesión de rodilla. Un regreso aún más necesario por los problemas físicos que tienen de baja a otros dos directores de juego como Tomas Satoransky y Nico Laprovittola.

El Barça, quinto con un balance de 17 victorias y 8 derrotas, recibirá en el Palau Blaugrana al Surne Bilbao, situado fuera de los puestos de dan acceso a la fase final (noveno con 15 triunfos y 11 derrotas), aunque empatado en victorias con el séptimo y el octavo clasificados, La Laguna Tenerife y el Unicaja, si bien con un partido más disputado.

De este modo, de lograr el triunfo, el conjunto azulgrana abriría una ventaja de tres victorias respecto al corte, con un partido menos y ocho jornadas por disputarse en la fase regular. Un escenario que dejaría su clasificación encarrilada y permitiría seguir apurando sus opciones de arrebatar el factor pista al UCAM Murcia o al Kosner Baskonia, ambos con una victoria más.

No lo tendrá fácil el equipo que dirige Xavi Pascual, que recibe a una de las revelaciones del curso. El conjunto vasco aterrizará en la capital catalana en plena euforia tras sellar este pasado miércoles su clasificación para la final de la Copa FIBA Europa, de la que es vigente campeón, después de superar al Falco Szombathely húngaro en semifinales.

Bajo la dirección de Jaume Ponsarnau, el Surne Bilbao, que además en Liga viene de imponerse a un rival directo como el Unicaja (90-74), ha construido una plantilla con roles bien definidos, en la que el escolta Darrun Hilliard (13 puntos de media en ACB), el base Melwin Pantzar (10,7) y el ala-pívot Martin Krampelj (8,4) se erigen como las principales amenazas a las que deberá hacer frente el conjunto azulgrana. EFE

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