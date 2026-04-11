El Bada Huesca necesita la victoria ante el BM Nava

Huesca, 11 abr (EFE).- El Bada Huesca necesita lograr la victoria este domingo (18.00 horas) ante el BM Nava para poder salir de la zona de descenso, un triunfo que, además, involucraría al equipo segoviano en la lucha por mantener la categoría.

No obstante, el conjunto altoaragonés tendrá las importantes bajas de Frank Cordiés y de Oscar García, además de las de larga duración de Carlos Molina y Rafa Paulo.

El entrenador del Bada Huesca, José Nolasco, no piensa en otra cosa que no sea la victoria, como ha afirmado antes del encuentro: "Es vital ganar porque estamos necesitados de puntos".

Para el técnico, da "igual" el rival que les toque, pues "faltan pocas jornadas para acabar la temporada" y el conjunto tiene "que sumar los puntos".

El equipo oscense ha cambiado los sistemas de entrenamientos y le están dando buenos resultados en las últimas jornadas, algo que ha admitido Nolasco al observar que "ha habido reacción".

"Se ha cambiado la dinámica, pero tenemos que tensionar todos más, poner el máximo y que la actitud sea la adecuada para competir", ha relatado.

El partido es muy importante para los dos equipos, ya que ambos están inmersos en la lucha por poder mantener la categoría, como ha comentado el entrenador del Bada Huesca.

"Son partidos que hay que ganarlos, si puntuamos contra todos, pues no tenemos que mirar a los demás, por eso estos partidos no se pueden perder, ni ceder los puntos", ha subrayado.

Nolasco ha confiado en poder sacar el partido adelante, ya que en el anterior, ante el Ademar León, estuvieron a un buen nivel, como apuntado.

"Tenemos que mejorar y aprender, pero el camino que tuvimos en la última jornada en León es el adecuado, ya que hicimos un partido muy serio", ha explicado.

Ahora, ha indicado que el equipo oscense tiene "más posibilidades" al contar con "más jugadores para las rotaciones", lo que les permite "jugar con más intensidad".

El partido correspondiente a la vigésima cuarta jornada de la Liga Asobal entre el Bada Huesca y el Viveros Herol BM Nava se disputará en el Palacio de los Deportes de Huesca, con arbitraje de Álvarez y Bustamante. EFE

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