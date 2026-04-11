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Dirigente de Compromís valora que Podemos se abra a la unidad pero avisa: "No son el todo sino parte" de la izquierda

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El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha reconocido que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, es uno de los "mejores candidatos" dentro de la izquierda alternativa y ve positivo que Podemos se muestre a favor de participar en coaliciones, pero entendiendo que "no son el todo sino una parte importante" del espacio común.

Durante una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, ha subrayado que el dirigente republicano es un "activo al que hay que cuidar" porque, bajo su criterio, "aporta muchísimo" para llegar sobre todo a la gente joven.

"Creo que Rufián es uno de los mejores candidatos que tenemos ahora en las izquierdas y espero que participe en la campaña electoral de Compromís tanto en el País Valencià como en las generales", ha apostillado para desgranar que Rufián es un dirigente que ayuda a movilizar a las bases de la izquierda.

No obstante, ha destacado que también hay otros perfiles que contribuyen a reactivar al electorado como el líder de IU, Antonio Maíllo, la exvicepresidenta del Ejecutivo valenciano Mónica Oltra o la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, que precisamente compartió con Rufián un acto este jueves sobre el futuro de la izquierda.

En todo caso, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso ha matizado que el diputado de ERC es una persona más y que la gente tiene ganas de que los partidos dejen de hablar de siglas, algo "aburrido", y se vuelquen en los problemas sociales.

POSITIVO QUE PODEMOS DEJE EL "TODO O NADA"

Respecto a los morados, Ibáñez ha valorado que Podemos esté dando muestras de que quiere volver a participar de "espacios comunes", como pasó en las elecciones generales de 2023 y como quiere que ocurran en Valencia tanto con ellos como con ERC.

Sin embargo, ha advertido de que el partido que dirige Ione Belarra tiene que entender que "ellos no son el todo" sino "una parte importante de un espacio común". Dejar el todo o nada simplemente creo que es muy positivo", ha remachado.

APRENDER DE LOS ERRORES Y NO CAER EN HIPERLIDERAZGOS

Preguntado sobre si habría que reeditar la candidatura Sumar que se presentó a los comicios del 23J, Ibáñez ha defendido la unidad y que la coalición que agrupa al socio minoritario del Ejecutivo "no fue otra cosa que poner de acuerdo a la izquierda del país", tanto de ámbito estatal como territorial.

A su juicio, el camino para los próximos comicios es similar pero ha aclarado que no hay que "reeditar exactamente lo mismo", dado que ya no están en 2023 y tienen que aprender de los "errores del pasado". Por ejemplo, Ibáñez ha llamado a "huir de los hiperliderazgos" y hacer propuestas políticas "valientes", que conecten con la gente.

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