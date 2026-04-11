Díaz Ayuso carga contra el Gobierno por convertir España en un "infierno fiscal"

Madrid, 11 abr (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este sábado que el Gobierno está acometiendo la "mayor recaudación" de impuestos "a través del terror fiscal" y está "convirtiendo España en un infierno fiscal", sobre todo para los autónomos.

En una entrevista al programa Agropopular, de la Cadena Cope, la presidenta regional ha apoyado las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando prometió esta seman bajar impuestos si llega a la Moncloa, y ha denunciado el "socialismo desorejado que hace que todo muera".

Díaz Ayuso ha cuestionado que en el momento en que a una empresa "le va medianamente bien es sospechosa" y "siempre hay una nueva ocurrencia" para "evitar que prospere", y ha presumido de que, desde que gobierna la Comunidad de Madrid, ha llevado a cabo "más de 90 reducciones y rebajas fiscales".

También ha anunciado que la semana que viene se reunirá en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura y le trasladará "las reivindicaciones y necesidades del campo madrileño".

En este punto, ha lamentado la situación del sector agrario en España, que está, ha afirmado, "sumido en un abandono completo a manos de burocracia y todo tipo de trabas impuestas".

Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que le pediría "que se fuera" pero como eso "va a ser más difícil", le ha reclamado que "reconozca a la España real y generosa a través del campo" y que defienda los intereses de España. EFE