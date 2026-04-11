Declarado un incendio en el reactor de una empresa en Mollet del Vallès (Barcelona)

Madrid, 11 abr (EFE).- Un incendio se declaró en la madrugada de este sábado en un reactor de la sede de la empresa EUROMED, situada en la localidad barcelonesa de Mollet del Vallès, informó Protección Civil de Cataluña.

A través de su perfil de X, esta fuente detalló que no consta que se produjeran heridos ni que las llamas hayan afectado al exterior de la planta.

Miembros del Grup de Riscos Tecnològics (GRIT) y 16 dotaciones de Bomberos Cataluña trabajan en la extinción de la columna de destilación de etilo y etanol que arde. La zona se encuentra sectorizada para evitar la propagación.

A causa de este incendio, se activó la alerta del Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Cataluña (PLASEQCAT) y se ordenó a la población que no se acerque a la zona.

Se ha cortado la AP-7 en ambos sentidos y realizado desvíos señalizados hacia la C-17 y C-33.

EUROMED se fundó en 1971 como parte del grupo multinacional fitofarmacéutico MADAUS, cuya sede está localizada en Colonia (Alemania), y es uno de las empresas líderes en extractos de hierbas estandarizadas y principios activos naturales para las industrias farmacéutica, alimentaria y cosmética.EFE