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Cuatro detenidos de una banda que robaba coches para atracar comercios y luego los quemaba

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Barcelona, 11 abr (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro presuntos miembros de una banda que robaba coches con los que se desplazaba a atracar establecimientos comerciales de Lleida y Tarragona, especialmente estancos y supermercados, y que posteriormente quemaba para eliminar rastros.

La policía catalana ha informado este sábado de que los detenidos son tres hombres y una mujer de entre 25 y 39 años, arrestados en L'Espluga de Francolí (Tarragona), Tàrrega y Cervera, en Lleida, a los que se achaca la comisión de numerosos atracos a establecimientos cometidos del 14 al 17 de marzo.

La banda robaba los vehículos mediante un sistema que interfería el cierre electrónico, y se desplazaba con ellos a las localidades de las comarcas del Urgell, Conca de Barberà y Les Garrigues en las que cometía los atracos, intimidando a los dependientes de los comercios con armas blancas.

Los delincuentes actuaban con mucha rapidez y siempre calcinaban los vehículos utilizados en los robos en la misma zona boscosa de la comarca leridana de Urgell. De hecho, los agentes localizaron en esa zona seis coches calcinados en menos de 48 horas.

El primer atraco que se les imputa se produjo el 16 de marzo en un supermercado de Montblanc (Tarragona), de donde se llevaron unos 1.500 euros en efectivo, y al día siguiente cometieron otros tres en estancos de Belianes, Bellpuig y Anglesola, en Lleida, y en un supermercado de Verdú (Lleida), quemando el coche utilizado a las afueras de Tàrrega.

Los delincuentes entraban en los comercios con máscaras y esgrimiendo cuchillos de grandes dimensiones, mientras en el exterior les esperaban el coche para huir y un segundo vehículo que hacía labores de vigilancia.

La investigación de los Mossos consiguió localizar al grupo en un inmueble de L'Espluga de Francolí (Tarragona), en el que los agentes entraron el 31 de marzo y detuvieron a una persona, localizando asimismo dispositivos electrónicos para abrir los coches que robaban, además de relojes y otros objetos supuestamente robados.

De forma paralela, los Mossos detuvieron a otras dos personas en Tàrrega, donde también localizaron el vehículo que la banda utilizaba para hacer tareas de vigilancia, y el 9 de abril se detuvo a la cuarta persona, un hombre, en Cervera.

Dos de los detenidos son multirreincidentes y acumulan una treintena de antecedentes y a los cuatro se les atribuyen los delitos de pertenencia a grupo criminal, robos y hurto de uso de vehículos, robo con violencia e intimidación y daños por incendio.

La investigación la lleva a cabo la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Cervera. EFE

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