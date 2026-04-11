Catalanes Iván Calvó y Julia Gracia ganan la Unicaja Ultra Sierra Nevada

Granada, 11 abr (EFE).- Los catalanes Iván Calvó y Julia Gracia se han impuesto este domingo en la duodécima edición de la Unicaja Ultra Sierra Nevada, una carrera por montaña de 100 kilómetros y 5.500 metros de desnivel en la que han participado 1.800 corredores de 45 nacionalidades.

La prueba, que une Granada capital con Sierra Nevada, tuvo recortar por seguridad los últimos kilómetros de ascensión a las inmediaciones del Pico Veleta por las rachas de fuerte viento, por lo que el punto de mayor altitud se situó en el área esquiable de Borreguiles, a 2.700 metros de altitud.

Calvó y Gracia fueron los más rápidos e inteligentes en la gestión de esfuerzos desde la salida en Granada, que se produjo a las diez de la noche del viernes y fue dada por Ana Alonso, doble medallista olímpica en Milan Cortina 2026, durante un acto homenaje al que fuera director de la Unicaja Ultra Sierra Nevada desde sus inicios, Miguel Torres, fallecido hace un año cuando practicaba esquí de montaña en Sierra Nevada.

Tras pasar toda la noche corriendo entre las montañas de Beas, Quéntar y Güéjar Sierra, Calvó amaneció en solitario en Sierra Nevada, donde entró ganador con un crono de diez horas, 42 minutos y dos segundos.

A menos de tres minutos del corredor barcelonés entró en meta el neerlandés Pablo van Hoorn, que fue segundo, mientras que el andaluz Jesús Maya Gómez se subió al tercer cajón del podio al entrar a veinte minutos del ganador.

En categoría femenina la victoria fue para la barcelonesa Julia Gracia, que en la edición de 2023 se quedó a las puertas del triunfo en la Ultra Sierra Nevada con un segundo puesto.

Gracia se quedó sola al frente de la clasificación femenina nada más salir de los bosques de la Alhambra y el Cerro del Sol, poco después del inicio, y no tuvo rival.

Llegó a meta con un tiempo de trece hora, 57 minutos y ocho segundos, aventajando en casi una hora a la segunda, que fue la valenciana Fátima Gilabert, y en setenta minutos a la madrileña Ana Cristina Constantín, que cerró el podio.

El programa de competición de este sábado se completó con la modalidad Trail, de 60 kilómetros y 3.800 metros de desnivel positivo, en el que se impusieron el aragonés Esteban Herrero y la andaluza Cristina Ortiz.

La Unicaja Ultra Sierra Nevada ha congregado a 1.800 corredores de 45 nacionalidades para convertirse la duodécima en la edición más internacional de la historia de la gran prueba de ultra atletismo del Sur de España.

Este domingo se cierra el programa de competición con la modalidad Ultra, una media maratón con 24 kilómetros entre la localidad de Pinos Genil y Pradollano. EFE

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