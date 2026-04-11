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Catalán Pere Aurell y castellanomanchega Gemma Arenas dominan Nacional ultra trail

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Redacción deportes, 11 abr (EFE).-El catalán Pere Aurell y la castellanomanchega Gemma Arenas, se proclamaron este sábado en Riópar (Albacete) campeones de España de ultra trail de la Federación Española de Montañismo al dominar el XIII Desafío Calar del Río Mundo, una prueba con un trazado de 70 kilómetros marcado por su dureza y a la vez por su técnica.

Aurell, que ganó las series mundial de trail en 2018, supo esperar su momento para liderar la prueba después de pasar en la quinta posición en el kilómetro 19 con un tiempo de 1 hora, 57 minutos y 54 segundos, pero a só.lo 25 segundos de Pau Moreno, que lideró este parcial..

El catalán ya apareció en cabeza a los 44 kilómetros con una ventaja de 1 minutos y 14 segundos con respecto a Julen Calvo y de 2:30 con Pau Moreno.

Pere Aurell no bajó el ritmo, supo administrar su ventaja e incluso aumentarla en el tramo final para entrar campeón en la meta con una marca de 7 horas, 44 minutos y 5 segundos en una carrera que empezó a las 5 de la mañana.

El subcampeonato de España correspondió a Pau Moreno, con 7:49.05, mientras que Julen Calvo fue tercero con 7:51.38, en un podio que estuvo formado por especialistas catalanes, pero es que el cuarto clasificado, Marc Ollé, campeón de España en 2023, fue cuarto en la meta con 7:55.09, y el valenciano Rodrigo Monasor, quinto, con 8:13.09.

Mientras, Gemma Arenas, revalidó su título de campeona de España en su comunidad autónoma en una demostración de fortaleza y calidad, un mes después de ganar el título nacional de 100 kilómetros es asfalto de la Federación Española de Atletismo con récord nacional incluido.

La veterana atleta, que en febrero cumplió 49 años, venció en Riópar con un tiempo de 9 horas, 6 minutos y 7 segundos.

La alicantina Alba Villanova fue subcampeona con 9:22.11 y la medalla de bronce correspondió a la andaluza Sonia Vizcaíno, con un tiempo de 9:32.13. EFE

jmd/arh

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