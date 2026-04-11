Casimiro: "El partido se nos va en el tercer cuarto, ahí perdimos el control del juego"

Lugo, 11 abr (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, lamentó que su equipo perdiera “el control” del partido cuando tenía contra las cuerdas al MoraBanc Andorra en el tercer cuarto.

“Ha sido un partido muy ajustado. El partido se nos va en el tercer cuarto cuando, estando con una ventaja de 14 puntos, hemos seleccionado mal los ataques, hemos tenido malos tiros y hemos fallado debajo del aro”, expuso en rueda de prensa.

“Además, hemos tenido algún tiro libre de más en contra nuestra. Ahí hemos perdido el control que teníamos hasta ese momento del partido. Y luego ellos han jugado muy bien, han estado muy acertados desde la línea de tres puntos y el partido se decide por pequeños detalles”, continuó.

Pese a la derrota, Casimiro dijo que su equipo hizo “muchas cosas bien” en el encuentro y que el nivel de la plantilla del Andorra sirve para “poner en valor” la temporada de su equipo.

“Tenemos que darnos cuenta de que Andorra tiene un róster muy bueno, pero esta liga es muy puñetera y están ahí sufriendo por la exigencia de la Liga. Esto tiene que poner en valor lo que estamos haciendo nosotros”, comentó.

Finalmente, el técnico breoganista admitió que la descalificación de Jordan Sakho por dos faltas técnicas fue un problema porque no lo pudieron utilizar en el último y decisivo cuarto.

“Las defensas del último cuarto hubieran cambiado porque con él podemos defender más agresivos. Él pone su físico y rebote, por ahí sí nos condicionó su ausencia”, explicó. EFE

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