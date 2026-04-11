Boñar, Dani Martínez y Rayane debutan en LaLiga con el primer equipo del Atlético

Madrid, 11 abr (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dio recorrido este sábado en el once titular al lateral derecho Javi Boñar, al central Dani Martínez y el extremo Rayane Belaid, que debutan en LaLiga EA Sports y con el primer equipo del club rojiblanco, todos ellos procedentes del Atlético Madrileño de Primera Federación.

Boñar, nacido en Madrid, tiene 20 años y es el capitán del filial dirigido por Fernando Torres; Dani Martínez, de 21 años, llegó al club madrileño en 2020 desde el Real Zaragoza, su ciudad natal; y Rayane, internacional español en categorías inferiores y nacido en Orihuela, tiene 21 años e ingresó en la Academia del Atlético en 2016 desde el Elche.

Simeone ya probó con los tres este viernes en los ensayos del once titular en el entrenamiento en el Centro Deportivo de Majadahonda.

También juega de inicio Julio Díaz, lateral izquierdo del filial, pero que ya debutó en la victoria de este curso por 0-1 contra el Oviedo en el Carlos Tartiere.

En el banquillo hay otros cuatro jugadores del filial: el defensa argentino Gerónimo Spina y el portero Salvador Esquivel aún no se han estrenado con el primer equipo del Atlético en competición oficial, mientras que Javi Morcillo debutó el pasado sábado ante el Barcelona y Jano Monserrate ya jugó a principios de enero frente al Levante en LaLiga. EFE