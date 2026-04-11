Barcelona acoge en una semana tres cumbres con Sánchez y líderes progresistas mundiales

Barcelona, 11 abr (EFE).- La ciudad de Barcelona acogerá la próxima semana tres cumbres internacionales con la participación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y de varios líderes progresistas mundiales, con el presidente catalán, Salvador Illa, ejerciendo también de anfitrión.

Precisamente Sánchez e Illa participaron ayer viernes en la clausura del 'European Pulse Forum', unas jornadas de debate en Barcelona organizadas por Politico y beBartlet.

El viernes 17 de abril, en el Palau de Pedralbes, se celebrará la I Cumbre España-Brasil, encabezada por Sánchez y por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un encuentro en el que también está prevista la intervención de Illa.

El actual momento geopolítico -especialmente la guerra en Oriente Medio- centrará buena parte de la reunión, después de que Lula da Silva expresara su apoyo a Sánchez y su 'no a la guerra' ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Del 17 al 18 de abril, el recinto de Fira Gran Via será escenario de la 'Global Progressive Mobilisation', un evento promovido por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista, en el que líderes progresistas de distintos continentes se ofrecerán como dique de contención frente al auge de la extrema derecha y la deriva belicista en el mundo.

Entre los ponentes anunciados figuran Pedro Sánchez y Lula da Silva, así como el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

También está prevista la presencia de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera, el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente colombiano Ernesto Samper, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, además de Illa y diversos ministros españoles.

El sábado 18 de abril, en paralelo a la 'Global Progressive Mobilisation' y también en Fira Gran Via, se celebrará la IV Reunión en Defensa de la Democracia, un encuentro institucional en el que está previsto que participen Sánchez, Lula, Petro, Orsi y Ramaphosa.

Santiago de Chile -con el entonces presidente de Chile, Gabriel Boric, como anfitrión- ya albergó el pasado julio una cumbre "en defensa de la democracia", una iniciativa impulsada por Sánchez y Lula en 2024 en Nueva York para articular una respuesta conjunta al auge de la ultraderecha, el autoritarismo y la desinformación.

La elección de Barcelona como sede de estas cumbres internacionales, según destacan fuentes cercanas a Illa, "ejemplifica la recuperación del prestigio y la proyección internacional de Cataluña", después de los años de turbulencias durante el proceso independentista catalán.

Una de las prioridades de Illa en la actual legislatura catalana ha sido la "normalización de las relaciones con las instituciones europeas" y las "alianzas" con otros países y regiones, certificadas en diversos viajes institucionales del presidente de la Generalitat de Cataluña, según señalan las citadas fuentes, que recuerdan que en junio está prevista, además, la visita del papa León XIV a Barcelona para la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia. EFE