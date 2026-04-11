Bad Gyal presenta en Madrid su gira 'Más cara' en olor de multitudes

Madrid, 11 abr (EFE).- Tras reunir a más de 45.000 personas en el estreno de su nuevo espectáculo en tres "shows" previos en Barcelona, Bad Gyal ha ofrecido este sábado el primero de sus también tres conciertos en el Movistar Arena de Madrid para presentar en vivo su más reciente álbum de estudio, 'Más cara'.

En un momento especialmente álgido de reconocimiento para la catalana, lo ha hecho con la pista a reventar, como en pocas ocasiones se ve el viejo Palacio de los Deportes y con todas las entradas vendidas, como en su cita de este domingo, a la que seguirá otra oportunidad de disfrutar de su "show" en la capital el próximo martes.

Como ya se pudo ver en Barcelona, y sin salirse un ápice del guion, su disco 'Más cara' es la espina dorsal del repertorio de cerca de dos horas que despliega en esta gira, hasta el punto de que suena entero con sus 19 canciones, acompañadas de otros grandes éxitos de su carrera, varios en versiones cortas, hasta sumar 36 cortes.

Con la aparición puntual de 8belial como invitado en un par de temas y sin orquesta sobre el escenario, con todo el sonido enlatado, en ocasiones también la propia voz de la anfitriona si la coreografía lo requiere, este es un espectáculo cuya dirección creativa ha corrido a cargo de The Movement.

Apoyada por una decena de bailarines, la coreografía ha sido desarrollada por Malou Linders y el diseño de escenario lleva la firma de Matière Noire, responsables de fashion shows para firmas como Courrèges, Jean Paul Gaultier, Mugler o MM6 Maison Margiela.

En muchos casos con el mismo éxito de convocatoria y la cortina de la taquilla ya echada, está previsto que tras Madrid pase también por el Roig Arena de Valencia el 24 de abril, el Estadio de la Cartuja de Sevilla el 9 de mayo, el 15 y 16 de mayto en el Bilbao Arena y el 23 de mayo en el Coliseum de A Coruña. EFE

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