Ayuso acusa al Gobierno de practicar un "infierno fiscal" a los autónomos para recaudar "a marchas forzadas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "acosar" a autónomos con su "infierno fiscal" y "burocrático" con el que recauda "a marchas forzadas".

"Está acometiendo la mayor recaudación fiscal y, además, a través del terror fiscal y de la Agencia Tributaria sobre todo contra el autónomo, que es una persona libre que arriesga a su patrimonio, el de sus hijos para crear empleos, levantar el país", ha señalado Ayuso en una entrevista en la 'Cadena Cope'.

Del mismo modo, ha asegurado que "en el momento en el que a una empresa en España le va medianamente bien", incluso ante el "problema" de "la falta de competitividad, la falta de mano de obra y las dificultades para contratar", el Gobierno siempre tiene "una nueva ocurrencia" para "impedir" que "prosperen".