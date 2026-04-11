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Así se comunican los cuervos del norte de España: 114.000 vocalizaciones registradas

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León, 11 abr (EFE).- Los cuervos carrión (Corvus corone) del norte de España emplean un sistema de comunicación vocal sorprendentemente rico y adaptado a la coordinación social, muy lejos de los clásicos graznidos fuertes que tradicionalmente se les han atribuido y con hasta 114.000 vocalizaciones registradas en 24 grupos familiares.

Así lo demuestra un estudio internacional publicado en la plataforma científica 'bioRxiv', que ofrece el primer mapa integral del repertorio vocal de estas aves en un contexto natural de vida cotidiana.

La investigación, en la que participa la Universidad de León (ULe) a través del grupo ADIBECO de comportamiento, conservación y diversidad animal, ha analizado las formas de comunicarse de estos grupos de cuervos cooperativos que crían juntos a sus polluelos en zonas rurales del norte de España.

Los resultados muestran que la comunicación vocal de estas aves no solo es variada, sino que está finamente ajustada a tareas clave como el cuidado de las crías, el movimiento en grupo o la defensa del territorio.

El trabajo parte de una premisa sencilla: para especies con sociedades complejas, estudiar señales aisladas ofrece una visión incompleta.

Por ello, el equipo combinó grabaciones continuas de audio mediante pequeños dispositivos colocados en las aves, cámaras en los nidos y sensores de movimiento, junto con herramientas avanzadas de aprendizaje automático, para relacionar cada tipo de llamada con el comportamiento y el contexto social en el que se produce.

Esa aproximación permitió identificar 40 tipos distintos de llamadas, agrupados en tres grandes categorías: los conocidos 'caws' (graznidos), los 'grunts' (sonidos más breves y suaves) y un conjunto de llamadas excepcionales, más raras y acústicamente diversas.

Contra lo esperado, las vocalizaciones más llamativas y potentes no son las más frecuentes: cerca del 60 % de las llamadas son de baja o media intensidad, pensadas para la comunicación a corta distancia.

El análisis revela que estas vocalizaciones se organizan en torno a tres grandes ámbitos de acción colectiva.

Durante los vuelos y desplazamientos, los grunts se usan de forma reiterada como posibles llamadas de contacto para mantener la cohesión del grupo.

En el cuidado de los polluelos, los investigadores detectaron llamadas específicas, entre ellas una denominada E4, que se emite justo tras llegar al nido y podría estimular las vocalizaciones de las crías o facilitar la coordinación entre adultos.

Especial interés tienen otras llamadas excepcionales asociadas al rol social. Una de ellas, utilizada principalmente por las hembras reproductoras, aumenta en frecuencia a medida que los polluelos crecen, lo que sugiere que podría transmitir información sobre las necesidades de la nidada y ayudar a organizar los turnos de alimentación, una conducta cooperativa ya documentada en esta población.

El estudio también confirma que las llamadas territoriales no son exclusivas de los machos dominantes ni se limitan a un solo tipo de sonido.

Diversas vocalizaciones potentes se concentran en las primeras horas de la mañana y aumentan cuando los polluelos son mayores, lo que apunta a una defensa colectiva del territorio cuando este adquiere mayor valor reproductivo.

Más allá de identificar llamadas, el trabajo muestra que los cuervos estructuran sus intercambios vocales en secuencias, con repeticiones frecuentes por parte del mismo individuo y respuestas más selectivas entre distintos miembros del grupo.

Esta organización refuerza la idea de que su comunicación funciona como un sistema integrado, no como un conjunto de señales independientes.

Aunque los autores subrayan que los resultados son correlacionales, el estudio plantea un avance significativo en el conocimiento de la comunicación animal y demuestra el potencial de las nuevas tecnologías para observar comportamientos complejos en libertad.

Según concluyen, la riqueza vocal de los cuervos refleja la complejidad de su vida social y abre la puerta a comparaciones futuras con otras poblaciones y especies, así como a nuevos enfoques sobre el origen evolutivo de la cooperación. EFE

rs/orv/mcm

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