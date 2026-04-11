Ambiente invernal en amplias zonas de España, con temperaturas que caen hasta 15 grados

Madrid, 11 abr (EFE).- España afronta desde este sábado un brusco cambio de tiempo marcado por la llegada de un frente activo, y tras el, de una masa de aire muy frío, que dejará lluvias generalizadas, viento intenso y un acusado bajón de las temperaturas, con caídas "extraordinarias" de entre 12 y 15 grados en amplias zonas del país en apenas 24 horas.

El contraste será especialmente llamativo en el Cantábrico y en el noroeste peninsular, donde ciudades como Lugo pasará de rozar los 30 grados ayer viernes a los 15 grados este sábado, una situación similar a la que se vivirá en otras capitales como Pamplona o Burgos.

En el resto del país, las temperaturas también bajarán, en algunos casos, de forma notable, aunque todavía se mantendrán cercanas o por encima de los 20 grados en regiones como Extremadura, Castilla-La Mancha, buena parte de Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña y Aragón.

En cuanto a las precipitaciones, el frente avanzará de oeste a este dejando lluvias en gran parte del territorio. Este sábado serán más abundantes en el Cantábrico y en áreas montañosas del norte y del centro peninsular, mientras que en la mitad sur se esperan chubascos ocasionales, que podrían ir acompañados de tormenta.

Además, la irrupción de aire frío provocará un descenso significativo de la cota de nieve, que se situará en torno a los 1.000-1.200 metros durante el día, para bajar por la tarde hasta los 700 u 800 metros, lo que dejará nevadas en zonas relativamente bajas del norte y del centro peninsular.

El viento soplará con intensidad en muchas regiones, aumentando la sensación de frío y reforzando el carácter invernal de este episodio meteorológico.

Para este domingo se esperan chubascos y tormentas, que podrán ser localmente fuertes en Andalucía oriental, mientras que en el norte continuarán las precipitaciones, con acumulaciones significativas de nieve en el Pirineo y en la Ibérica norte.

Las máximas experimentarán un descenso notable en amplias zonas del país, con bajadas extraordinarias en el nordeste. En muchas capitales, los valores se situarán entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual para la época: Pamplona y Soria apenas alcanzarán los 9 grados, Teruel rondará los 11, y San Sebastián, Zaragoza o Logroño se quedarán en torno a los 13 grados.

En otras ciudades como Madrid, Lleida, Huesca, Palencia u Oviedo, las máximas oscilarán entre los 14 y 15 grados.

Desde Aemet han destacado que en esta jornada, el contraste térmico será muy acusado en localidades como Burgos, Segovia o Teruel que pasarán de superar los 28 grados el viernes a no rebasar los 9 o 10 el domingo, lo que supone una caída cercana a los 20 grados en apenas 48 horas.

En cuanto al viento, se prevén rachas muy fuertes de alisio en Canarias, de poniente en el mar de Alborán y de componente norte y noroeste en el valle del Ebro, Ampurdán y Baleares, lo que incrementará la sensación de frío.

Ante esta situación de inestabilidad, Aemet mantiene activado para el domingo el aviso naranja (peligro importante) en Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco y Cataluña por fenómenos costeros adversos, con olas que podrían alcanzar los seis metros mar adentro.

La nieve seguirá afectando a zonas del interior norte, especialmente en Castilla y León y La Rioja, donde se esperan acumulaciones de hasta 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 o 1.300 metros. En Navarra, la cota de nieve se situará en torno a los 800-900 metros.

Aunque a partir del lunes comenzará a imponerse de nuevo el tiempo anticiclónico, la semana arrancará aún con un ambiente frío para la época, con heladas en puntos del interior y máximas que no superarán los 20 grados en amplias zonas.

Desde este mismo día se apreciará un ascenso de las máximas en el este peninsular, que se extenderá el martes y el miércoles tanto a las máximas como a las mínimas.

Se esperan así jornadas estables, con predominio de cielos despejados y ausencia de lluvias, en un contexto de recuperación térmica que podría prolongarse durante los días siguientes, dejando valores incluso superiores a los normales para estas fechas en la segunda mitad de la semana. EFE

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