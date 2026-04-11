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Álvaro Sánchez Cotrina, nuevo secretario general del PSOE de Extremadura

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Álvaro Sánchez Cotrina ha ganado el proceso de primarias abierto en el PSOE de Extremadura y se convierte así en el nuevo secretario general del partido en la región, tras imponerse a la otra candidata, Soraya Vega.

Lo ha anunciado este sábado el presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, que ha especificado que la candidatura de Cotrina ha obtenido 3.572 votos y la de Vega, 2.529 votos.

Sánchez Cotrina sucede en el cargo a Miguel Ángel Gallardo, quien renunció al puesto en diciembre de 2025 después de obtener el peor resultado del PSOE de Extremadura en unos comicios autonómicos.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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