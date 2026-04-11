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Almada: "Hay que tener mucho cuidado con el Celta"

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Oviedo, 11 abr (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Guillermo Almada, no se fía del Celta incluso habiendo jugado este jueves ante el Friburgo y aseguró que "hay que tener mucho cuidado" con el conjunto de Claudio Giráldez, rival de los azules este domingo (Balaídos, 18:30 horas).

"Vi el partido del jueves, están habituados a jugar partidos continuos. Tienen una plantilla numerosa, con gente joven sumada al primer equipo. Tiene para hacer variantes con gente que no haya jugado tanto. Están haciendo una campaña muy buena, en Europa y en España", explicó el preparador uruguayo antes del último entrenamiento del Oviedo previo a viajar a tierras gallegas.

Preguntado por el partido que espera ante el Celta, Almada dijo en rueda de prensa que el equipo vigués "administra bien la pelota y tiene muy buen juego por dentro", así que será misión del Oviedo "ser agresivo en la recuperación y no distraerse en la defensa del área".

"No me sorprende el rendimiento de Fede Viñas porque lo conozco bien. Es uruguayo y compartí tiempo con él en la liga mexicana, de hecho, lo pedí para Pachuca, aunque lo fichó León. Lo sufrimos como contrario y no me sorprende porque siempre ha mostrado ese nivel", aseguró el técnico oviedista de su delantero titular y máximo goleador del Oviedo con 7 goles.

Los azules son colistas de Primera División con 24 puntos, están a 7 de la permanencia y cada encuentro se ha convertido en una final, algo que Almada naturaliza comentando que "es la realidad que la clasificación te obliga a vivir y que hay que saber administrarse para estar cada fin de semana disponible".

El técnico no podrá contar para el domingo con los lesionados Dendoncker, Luka Ilic y Álex Forés y se espera que en Vigo no haga muchos cambios con respecto al triunfo ante el Sevilla. EFE

pfg/rm/arh

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