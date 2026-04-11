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Alessio Lisci apunta que el Betis es un rival que "no se le da bien a Osasuna"

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Pamplona, 11 abr (EFE).- El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha reconocido este sábado que el Betis es un rival "que no se le da bien" al conjunto navarro, sobre todo en El Sadar, pero ha destacado que el equipo está mentalizado de cara al encuentro del domingo.

"Tenemos que ser conscientes de que nos enfrentamos a un gran rival, que no se le da bien a Osasuna desde la vuelta a Primera División, sobre todo en casa", ha resaltado el italiano en conferencia de prensa.

Lisci ha asegurado que tienen que hacer "un partido de un nivel muy alto" para poder llevarse los tres puntos ante el Betis.

El entrenador no cree que la competición europea pase factura a los béticos, ya que "tienen una plantilla montada para jugar las dos competiciones". En todo caso, ha agregado, "nosotros tenemos que ir a jugar nuestro partido y ya está; no podemos estar pensando en cómo llegan ellos, cómo no... Nosotros a lo nuestro".

El técnico ha comentado que, aunque "los partidos siempre son difíciles", Osasuna está haciendo una segunda vuelta "de un nivel muy alto", pero está pagando los pocos puntos obtenidos en la primera. EFE

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