'Abandonados', un cómic inspirado en el desastre nuclear de Fukushima que cobra actualidad

Begoña Fernández

Madrid, 11 abr (EFE).- 'Abandonados', el nuevo cómic del ilustrador Tirso Cons y el guionista David Muñoz, es la historia de un accidente nuclear, inspirada en el desastre de Fukushima (2011), que habla de desalojos, población indefensa y mascotas confinadas en la zona contaminada, y que cobra actualidad con la guerra en Oriente Medio.

En una entrevista con EFE, el ilustrador Tirso Cons (Pontevedra, 1979) explica que el cómic, editado por Astiberri, tuvo un proceso largo de desarrollo que les llevó a pensar que al final podría estar desactualizado, pero la realidad constató lo contrario: "Da igual lo que pase porque como sociedad no avanzamos y el eslabón siempre se rompe por el más débil".

El guionista David Muñoz (Madrid, 1968) considera que la lectura del cómic te trae al presente, y aunque fue escrito hace una década "la amenaza nuclear sigue latente".

Admite que en las circunstancias actuales "es difícil no ser catastrofista" y subraya que las plagas y los desastres son una constante en la humanidad.

De hecho, su primer cómic en la adolescencia fue una página sobre un desastre nuclear. "Vivíamos con la idea de que cualquier día podía estallar la tercera guerra mundial".

El libro está prologado por el actor y humorista malagueño Dani Rovira, consumidor de cómics, amigo de los creadores y que hace un cameo al final de la historieta en el papel de un veterinario que examina al perro protagonista, Valiente.

Para el ilustrador, el cómic aborda muchos temas: los desalojos, el abandono institucional de los más débiles, la gente mayor, la pérdida, el duelo, la soledad y las relaciones humanas, y lo hace desde la esperanza y la dureza de la vida.

Cons considera que este cómic, que hizo que abandonara la idea de colgar el lápiz que le rondó en 2019, es un viaje emocional: "Se trata de regurgitar lo que hemos vivido y trasladarlo al papel".

"No teníamos editor, ni encargo, desde un principio el cómic fue un proyecto libre y personal cuyo germen fue la catástrofe de Fukushima", comenta el ilustrador.

Surgió en 2016 a raíz de una idea de David Muñoz, quien culminó el guión en 2019, y a partir de ahí comenzó la ilustración y la composición del cómic, un proceso que se dilató casi siete años.

El guionista revela que el cómic establece un paralelismo entre los perros y las personas: mientras los animales viven el momento de forma instintiva, los humanos rumian el pasado y se proyectan en un futuro casi siempre negativo, sin disfrutar el presente.

Coincide el dibujante en que la historieta no es triste, "es un cómic que habla de esperanza, de recomponer vidas y de lucha por sobrevivir al otro lado de la valla".

El cómic se adentra en la pérdida y el duelo. Tras la muerte de su hijo, una mujer de 70 años decide hacerse cargo de su perro. Jamás habría imaginado que ocuparse de un animal podría hacerla tan feliz, pero un accidente nuclear le obliga a abandonar su casa y también al husky.

Las mascotas quedan en la zona contaminada, primero por unos días, luego por años. Este abandono masivo que recoge el cómic emula situaciones habituales en los desastres.

En Fukushima, decenas de persona se colaron en la zona contaminada, acortando su esperanza de vida para ayudar a los animales. También en EE.UU. en las últimas deportaciones masivas de inmigrantes, las mascotas se quedaron atrás, dice el guionista.

'Abandonados' es un cómic donde solo el perro protagonista tiene nombre aunque no tiene voz. Su dueño, bloqueado por la inseguridad y el rechazo, lo llama Valiente.

Luego está la madre anciana y otros personajes humanos que tienen voz en el relato, pero no identidad.

En el prólogo Dani Rovira agradece a los autores la publicación de esta historia que "mezcla la ternura y la crueldad" y que, según el actor, está hecha "con el lápiz en el corazón y con el corazón en las manos". EFE

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