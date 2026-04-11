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97-99. Best alimenta el sueño de la permanencia del Andorra

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Lugo, 11 abr (EFE).- Con un triple de Aaron Best a falta de un segundo para el final, el MoraBanc Andorra asaltó este sábado la pista del Río Breogán (97-99), para alimentar su sueño de seguir en la ACB y alargar la agonía del conjunto celeste, que desaprovechó una inmejorable oportunidad para sellar su permanencia en la máxima categoría.

Los lucenses dominaron durante casi todo el partido y llegaron a disfrutar de una renta de trece puntos, pero la irrupción de Justin Mckoy en el último cuarto rescató al Andorra, que tuvo mucha paciencia en su último ataque para encontrar a Best completamente solo en la esquina.

El encuentro estuvo igualado hasta que los celestes golpearon a su rival en el inicio del tercer cuarto con un parcial 8-0 que obligó a Zan Tabak a parar el partido (56-47).

Breogán castigó al Andorra con su rebote ofensivo -los de Casimiro sumaron 13 puntos tras rebote en ataque hasta ese momento- y su notable acierto desde la línea de tres puntos, con Aranitovic y Andric mostrando su muñeca. Los de Luis Casimiro amenazan con romper el partido (62-50, 70-57), pero Andorra supo sufrir y disfrutó de dos triples en las manos de Castañeda para acercarse a seis. El estadounidense falló ambos y Breogán recuperó su máxima renta de trece puntos (74-61).

Al equipo de Tabak le faltaba recuperar la agresividad defensiva que había mostrado en el segundo asalto para soñar con el triunfo en Lugo. Y lo hizo en el último y decisivo cuarto. Con un parcial 2-7 de salida, enmudeció el Pazo. A Casimiro no le quedó otra opción que pedir tiempo muerto porque la renta de los suyos se redujo a seis a falta de algo menos de ocho minutos (79-73).

De otro robo defensivo nació el triple de Aaron Best para apretar a un más el electrónico, aunque el croata Dominik Mavra oxigenó a los suyos antes de que la segunda falta técnica a Jordan Sakho lo mandase para la ducha. Tres tiros libres concedidos a Shannon Evans ahondaron en la herida gallega.

Andorra amenazaba con voltear el marcador (82-80), pero otra vez un triple celeste, esta vez de Brankovic, apagó el incendio momentáneamente porque Justin Mckoy estaba empeñado en evitar el triunfo lucense. Un triple suyo apretó al máximo el marcador (90-89) a falta de tres minutos. Otro tiempo muerto de Casimiro. Francis Alonso dio aire al Breogán, pero Andorra culminó su remontada. El intercambio de golpes mantuvo la incertidumbre hasta el último suspiro.

Mavra situó el 97-96 a falta de 20 segundos. Tabak paró el partido. Su equipo buscó un ataque largo. Evans monopolizó el balón, antes de que su equipo culminase su gran jugada con el triple de Best. Al Breogán le restaba apenas un segundo. Casimiro pidió tiempo muerto, pero el tiro de Francis Alonso no entró.

Ficha técnica:

97.- Río Breogán (20+28+29+20): Russell (11), Arturs Kurucs (7), Aranitovic (12), Andric (18) y Sakho (-) -cinco inicial-; Brankovic (5), Francis Alonso (18), Cook (4), Mavra (13), Apic (2) y Dibba (7).

99- MoraBanc Andorra (19+26+21+33): Shannon Evans II (15), Sir'Jabari Rice (8), Best (21), Pons (5) y Pustovyi (10) -cinco inicial-; McKoy (17), Castañeda (13), Kostadinov (6), Luz (2) y Kuric (2).

Árbitros: Rafael Serrano, Jorge Martínez e Igor Esteve.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 24 de la liga Endesa disputado en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo ante 5.245 espectadores. EFE

dmg/apa

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