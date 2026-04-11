97-94. La Laguna evita, sin Mills, el órdago de un combativo Girona

San Cristóbal de La Laguna, 11 abr (EFE).- La Laguna Tenerife evitó con agonía la sorpresa de un correoso Bàsquet Girona que, pese a ir a remolque durante gran parte del encuentro, se aferró a sus opciones de triunfo e incluso se llegó a poner por delante en el tercer cuarto, si bien al final tuvo que capitular ante la veteranía y la profundidad de armario del equipo aurinegro -que descartó para este encuentro al exNBA Patty Mills- en un desenlace de infarto (97-94).

De nuevo el base brasileño Marcelinho Huertas, con 21 puntos, 6 asistencias y 26 de valoración, marcó los tiempos de su equipo -pese a ser ya suplente en la pizarra de Vidorreta-, frenando con ello los esfuerzos del norteamericano Derek Needham (18 puntos) y del lituano Martinas Geben -otros 15 y 9 rebotes-, los cuales acabaron eliminados por personales en un final de infarto.

En un vertiginoso arranque, tinerfeños y catalanes firmaban tablas provisionalmente en el ecuador del primer cuarto con un espectacular intercambio de golpes (17-17), con Giedraitis y Huertas de protagonistas laguneros y Busquets y Livingston dando la réplica en el equipo gerundense.

Incluso con las rotaciones posteriores, el encuentro siguió más que apretado, aunque el ritmo anotador bajó con el paso de los minutos, hasta que Jaime Fernández y Sastre abrieron una pequeña brecha al cierre del primer asalto (26-21).

Aquella rendija que encontraron los pupilos de Txus Vidorreta se convirtió en una hemorragia, merced a un nuevo triple de Sastre y un mate de Shermadini que forzó el primer tiempo muerto visitante nada más empezar el segundo cuarto (31-22).

Cuando quiso reaccionar, el Girona se encontró con un nuevo intercambio de lanzamientos desde el exterior (38-32), que permitió a La Laguna seguir en vanguardia aunque el conjunto catalán se enganchaba a remolque en el electrónico del Santiago Martín.

A partir de ahí se multiplicaron los errores en ambos aros y los tinerfeños echaron mano de su mayor oficio para mantener la distancia y enfilar el túnel de vestuarios con una renta de siete puntos (50-43), con Huertas (12 puntos) como máximo realizador en el primer acto frente a un Sergi Martínez -otros 8- que capitalizaba la réplica visitante.

En la reanudación, Needham y Geben apretaron el choque (52-50) y cuando parecía reaccionar el equipo canarista con los puntos de Shermadini, el Girona no cedió ni un solo ápice, dando la vuelta al marcador con un mate a dos manos desde el carril central del propio Geben (59-60).

Scrubb y Huertas fueron reamando a contracorriente, hasta enganchar, con una falta técnica de Susinskas, un parcial de 13-3 para tomar aire (72-63), aprovechando además que los porcentajes desde el perímetro del Girona comenzaron a resentirse.

Ya en el último cuarto, Livingston mantuvo las opciones gerundenses a base de triples, pero la artillería aurinegra siguió carburando para conservar un colchón que aún se mantenía sobre la decena -83 a 73, a 6:17 para la conclusión-.

Parecía que tenía ya controlado el choque La Laguna, pero un último órdago entre Needham, Susinskas y Vildoza puso la papeleta a solo tres puntos (87-84) a falta de 2:17.

Una bombita de Huertas tras bloqueo directo de Guerra, conjugado con una falta en ataque de Geben -que era, además, la quinta para el lituano- parecía dar medio encuentro a los tinerfeños. Pero fue un espejismo, ya que Vildoza respondió con un triple inmediato, Scrubb respondía con otro y Needham subía la apuesta con uno más (92-90 con solo 16 segundos para el final).

A continuación, en el intercambio de faltas, Fitipaldo anotó uno de sus dos tiros libres posteriores, mientras que Vildoza sellaba sus dos lanzamientos desde el 4,60 y la agonía comenzaba a palparse sobre el parqué (93-92 y aún 13,4 de tiempo restante).

Le tocó el turno a Huertas, que echó mano de su eterna experiencia para dar tranquilidad a los suyos, pero de nuevo respondía Vildoza en este particular concurso de tiros libres. Ahora era 95-94, balón para La Laguna y solo 7 segundos para sentenciar.

Fitipaldo volvió a la línea de castigo y esta vez no falló ninguno. Con 97-94 y poco más de cinco segundos, Vidorreta optó ahora por no hacer la falta, lanzando el último lanzamiento Susinskas desde el lateral izquierdo, pero sin fortuna. Su tiro acabó rebotando el aro y con ello, el triunfo se inclinó a favor de un equipo lagunero que evitó con dramatismo la sorpresa de un combativo Girona.

-- Ficha técnica:

97. La Laguna Tenerife (26+24+22+25): Fernández (9), Fitipaldo (10), Giedraitis (15), Guerra (13) y Doornekamp (5) -quinteto titular-; Van Beck (-), Huertas (21), Scrubb (7), Sastre (5), Shermadini (7), Abromaitis (5) y Alderete (-).

Entrenador: Txus Vidorreta.

94. Bàsquet Girona (21+22+20+31): Busquets (9), Needham (18), Livingston (11), Geben (15) y Martínez (12) -quinteto titular-; Hildreth (4), Hughes (7), Ferrando (-), Vildoza (9), Brunot (-), Maric (4) y Susinskas (5).

Entrenador: Moncho Fernández.

Árbitros: Óscar Perea, Rubén Sánchez Mohedas y Andrés Fernández. Eliminaron por personales a los visitantes Geben y Needham.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 26ª jornada de la Liga Endesa, disputado en el Pabellón Deportivo Tenerife Santiago Martín ante un total de 4.871 espectadores. EFE

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