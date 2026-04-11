61-0: Colina Clínic abruma al Olímpico Pozuelo y pasa a semifinales

Inés Morencia

Valladolid, 11 abr (EFE).- Colina Clínic El Salvador ha logrado el pase a las semifinales de la Copa de la Reina de rugby, tras imponerse con absoluta autoridad (61-0) a Olímpico Pozuelo, en un partido que dominaron con claridad a pesar de contar con numerosas bajas en sus filas.

Las vallisoletanas comenzaron el encuentro mandando en ataque y, a través de un saque lateral, formaron un maul en el que sacaron a relucir su poderío, para conseguir el primer ensayo del duelo de la mano de Carmen Martos (5-0).

El conjunto colegial logró su segundo ensayo después de una gran jugada colectiva que culminó Isabel Sierra, libre de marca en la banda derecha, tras recibir un gran pase de la capitana, Elisa Castro (10-0).

Las madrileñas no lograban parar las continuas acometidas locales, ni frenar la potencia de las delanteras chamizas, cuya superioridad trajo consigo la tercera marca, con una jugada idéntica a la anterior, que volvió a culminar Isabel Sierra (15-0).

No había respiro para la defensa visitante, que tampoco pudo impedir otro touch-maul perfectamente ejecutado por Claudia de la Loma, que situaba el 20-0 en el marcador de Pepe Rojo.

Aún así, las locales no frenaron su hambre de puntos, y, con otro touch-maul a cinco metros de la línea de marca, sumaron otros siete puntos, ya que Elisa Castro pudo transformar en esta ocasión (27-0).

No serían los últimos de la primera mitad, ya que se añadieron otros dos ensayos, de Leire Markiegi y Carmen Pérez, con el que dejaron el resultado en un 39-0 al descanso.

Tras el paso por vestuarios, el duelo se igualó más y el conjunto local estuvo más metido en su campo, ante la presión ofensiva de las madrileñas, pero en cuanto el cuadro chamizo retomó el control del oval, marcó su octavo ensayo a través de Carla Méndez (46-0).

Después de cierta tregua concedida por el Colina Clínic, en la que hubo intercambio de posesiones debido a las imprecisiones de ambos conjuntos, llegaría otro nuevo ensayo de las blanquinegras, tras un gran pase de Carmen Pérez hacia la banda izquierda, que aprovechó Leire Markiegi.

Las de Walker-Fitton no levantaron el pie del acelerador, lo que les permitió conseguir otra marca, gracias a la rápida circulación del oval, que llevaron de derecha a izquierda, para que Carmen Pérez subiera el 56-0.

En la última jugada del choque, las locales volverían a hacer gala de su superioridad en la delantera, y Carla Méndez posó el balón tras el fallo en los placajes de las jugadoras del Olímpico Pozuelo para establecer el definitivo (61-0).

Con esta contundente victoria, las vallisoletanas pasan a la semifinal de la Copa de la Reina, en la que se enfrentarán, el próximo fin de semana, a CRAT Rialta La Coruña en campo neutral, con el objetivo de dar otro paso para revalidar el título que ya lograran la pasada campaña.

Ficha técnica:

61 - Colina Clínic El Salvador: África Vílchez, María Miguel, Idoia Goya, Melania Galleani, Belsay Escudero, Belén Castellano, Carmen Martos, Elisa Castro, Kiara Espósito, Irati Clavero, Carmen Pérez, Paula Garrido, Claudia de la Loma, Isabel Sierra, Leire Markiegi.

También jugaron Carla Méndez, Carla Villegas, Saray Avilés.

0 - Olímpico de Pozuelo: Ana María Gómez, Regina Hergueta, Marta Martín, Miriam Vega, Marta Arriola, Viktoria Koleva, Paloma Cabezas, Elena Jiménez, Sonia Montero, Fiona Schiaffarino, Irene Martínez, Belén de la Puente, Paloma García Jares, María Ramos, Iera Echebarría.

También jugaron Sandra González, Rebeca Rodríguez, Carmen Lorite, Susana Gutiérrez, Nadia Castillo.

Anotaciones: 5-0 (m.5), ensayo de Carmen Martos. 10-0 (m.16), ensayo de Isabel Sierra. 15-0 (m.24), ensayo de Isabel Sierra. 20-0 (m. 29), ensayo de Claudia de la Loma. 27-0 (m.33), ensayo de Carmen Pérez que pasa Elisa Castro. 34-0 (m.35), ensayo de Leire Markiegi que transforma Elisa Castro. 39-0 (m.40), ensayo de Carmen Pérez. 46-0 (m.50), ensayo de Carla Méndez que transforma Carla Villegas. 51-0 (m.71) ensayo de Leire Markiegi. 56-0 (m.78), ensayo de Carmen Pérez. 61-0 (m.80), ensayo de Carla Méndez.

Árbitro: Peio Santa Cruz Rubio (Federación vasca).

Incidencias: Encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Reina, disputado en los Campos de Pepe Rojo. EFE

mim/orv/apa