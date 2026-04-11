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35-28. El Torrelavega vence con holgura a Ciudad Real y sueña con Europa

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Torrelavega (Cantabria), 11 abr (EFE).- El Bathco BM Torrelavega ha conseguido una victoria con holgura este sábado frente al BM Caserío Ciudad Real (35-28) y dos puntos muy importantes de cara a la lucha por volver a entrar en competiciones europeas.

El Bathco BM Torrelavega salió a la cancha con ganas de finiquitar el encuentro por la vía rápida, y es que, una defensa solvente junto a unos buenos contragolpes, hicieron al conjunto local coger una diferencia amplia desde el principio (5-1).

El equipo de Santi Urdiales, a partir del minuto 5, cuando pidió un tiempo muerto para reajustar a los suyos, empezó a entonarse tanto en defensa como en ataque y, sobre el ecuador de la primera mitad, logró ponerse a tan solo un gol del escuadrón naranja (8-7).

Sin embargo, el elenco de Jacobo Cuétara volvió a reaccionar y, antes del descanso, logró una renta de cinco tantos (17-12), para irse con comodidad al descanso.

En la segunda parte, Urdiales cambió la forma de defender de su equipo pasando a un 5-1, realizando un marcaje individual sobre el central local, aunque tampoco le sirvió para acercarse en el marcador, puesto que ambos equipos contaban, prácticamente, los ataques por goles (24-20).

El Bathco BM Torrelavega siguió a lo suyo y, gracias a una buena defensa, pegó un arreón que le puso siete tantos por delante (30-23) con once minutos por jugarse, dejando a los manchegos sin apenas tiempo para reaccionar.

El partido siguió la misma tónica hasta el final, quedándose los dos puntos en casa de un Bathco BM Torrelavega que vuelve a ganar (35-28) tras dos semanas sin hacerlo ante un BM Caserío Ciudad Real que se aleja de la séptima plaza.

Ficha técnica:

35 - Bathco BM Torrelavega (17+18): Carlos Calle (p), Leo Tercariol (p); Moyano (-), Marcio Silva (2), Rubiño (1), Junior Scott (1), Javi Muñoz (1+3p), Juanjo Fernández (-), Prokop (6), Lombilla (1), Isidoro Martínez (6), Jokin Aja (4), Cangiani (1), Ángel Fernández (4+1p), Osorio (3) y Colunga (1).

28 - BM Caserío Ciudad Real (12+16): Giovagnola (p), Kotanidis (p); Mach (2), Linhares (3), Alonso Moreno (3), Romanillos (1), Palomeque (1), Sosa (1), Domingo (3), Ángel Pérez de Inestrosa (1+2p), Sergio López (2), Albizu (6), Poladura (-), Casares (1), José Torres (2) y Gull (-).

Marcador cada cinco minutos: 5-1, 7-4, 8-7, 11-9, 14-11, 17-12 (descanso) 20-15, 22-18, 25-21, 30-24, 32-26, 35-28 (final).

Árbitros: José Antonio Huertas y Antonio Javier García. Sancionaron con dos minutos a Juanjo Fernández del equipo local y a Albizu, en dos ocasiones, y Palomeque del conjunto visitante. Además, mostraron cartulina amarilla a Borja Lombilla y Jacobo Cuétara (entrenador) del Bathco BM Torrelavega, a Mach del BM Caserío Ciudad Real y tarjeta roja a Sosa del elenco manchego.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de la Liga Nexus Asobal disputado en el Pabellón Vicente Trueba ante 1.200 espectadores. Antes del comienzo del encuentro, se guardó un minuto de silencio por el exdiputado, exconsejero y ex alcalde de Torrelavega Javier López Marcano, que falleció el jueves 2 de abril. EFE

ksm/pgh/asc

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