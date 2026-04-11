32-34. El Bidasoa se mete en la lucha por la segunda plaza a la que se aferra el Logroño

Logroño, 11 abr (EFE).- El Irudek Bidasoa ha logrado un meritorio triunfo sobre el Dicorpebal Logroño, que sigue segundo en la Liga Asobal pero que ha desperdiciado una gran ocasión de abrir brecha en esa posición a la que se suma como candidato el conjunto vasco.

Además, la derrota del equipo de Logroño hace que el Barcelona se haya proclamado campeón de la Liga Asobal, ya que a seis jornadas para el final tiene 14 puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano, que es el Dicorpebal.

El equipo de Logroño podía dar un paso importante para el segundo puesto y acercarse al premio de poder disputar la Champions, pero tuvo que conformarse con ver cómo su rival celebraba el resultado final sobre la pista como si hubiera ganado un título.

Ese fue el desenlace de un choque igualado casi siempre, aunque con más momentos de dominio del Bidasoa, que estuvo más entero en la recta final y eso le dio la victoria.

La primera mitad fue un "tanteo" entre los dos equipos que se repartieron aciertos, errores (pocos) y el dominio en diferentes fases del juego, más el equipo de Irún, que fue muchos minutos con un gol de ventaja.

Pero eso, en realidad, no significaba nada en un partido en el que también los dos mostraron muchas precauciones, por respeto al rival, y no se soltaron demasiado al contragolpe aunque, eso sí, mantuvieron un ritmo alto de juego.

El Bidasoa fue el primero en golpear y se adelantó en el inicio (2-4 en seis minutos) pero en muy poco tiempo eso quedó en nada para dar paso a minutos de igualdad total en los que a cada ventaja mínima de unos dos equipos le seguía el empate del otro.

Ya en la recta final del primer tiempo el equipo riojano pareció meterle una marcha más al partido y fue el pasó al tener el mando, siempre con un gol de ventaja, que solo pudieron ser dos en una acción en la que los colegiados decidieron que Lombardi había pisado el área antes de disparar, algo muy poco habitual en el balonmano profesional.

El Dicorpebal pudo irse por delante al descanso, pero falló un penalti en el último momento lo que llevó a la igualdad total tras treinta minutos.

Los riojanos, además, salieron fríos en el segundo tiempo, todo lo contrario que su rival, que en dos minutos colocó su máxima diferencia en el partido hasta entonces (17-20) y poco después la amplió (18-22).

Al Logroño le tocaba "remar" para meterse de nuevo en el partido y aunque falló demasiado en ataque volvió a tener un "héroe" en la portería, Xoan Ledo, que con cuatro paradas y un gol desde su meta propició que el Dicorpebal volviera a estar por delante muchos minutos después (24-23).

Quedaba un cuarto de hora por jugar y de nuevo todo estaba en el aire entre dos equipos que no podían fallar. El que lo hizo fue el Dicorpebal y le costó el encuentro, porque en cuanto el Bidasoa logró una diferencia de dos goles ya no la perdió.

-- Ficha técnica:

32 - Dicorpebal Logroño (17+15): Ledo (p)(1), Lombardi, Preciado (6), Zaja (1), Aitor García (3), Perjel (7, 3p), David Cadarso (4, 3p), Marcos Cancio (p), Zarzuela, Unai Galán (4), Álvaro Martínez (4), Miguel Martínez (2) y Popovic.

34 - Irudek Bidasoa (17+17): Skrzniarz (p), Cavero (1), Xavia Tua (3), Jevtic, Julen Mujika (4), Mario Nevado (4), Gorka Nieto (6, 4p), Nacho Vallés, Leo Maciel (p), Xavier González (3), Esteban Salinas (6), Rodrigo Salinas (4), Dariel Garcia (2), Mielczarski (1), Peciña y Furundarena.

Parciales: 2-3, 5-6, 9-9, 10-10-13-13, 17-17 (descanso), 18-20, 18-22, 23-23, 27-27, 29-31 y 32-34 (final).

Árbitros: Hoz Fernández y Riloba Pereda. Excluyeron por dos minutos a los locales Preciado (2 veces) y Unai Galán; y a los visitantes Cavero, Esteban Salinas, Furundarena y Mielczarski.

Incidencias: Más de dos mil aficionados en el Palacio de los Deportes de La Rioja.

EFE

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