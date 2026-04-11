Espana agencias

29-23: La defensa y Bar dan la victoria al Recoletas

Guardar

Inés Morencia

Valladolid, 11 abr (EFE).- La defensa y, sobre todo, un gran Bar en la portería, dieron la victoria al Recoletas Atlético Valladolid, que además tuvo en Karapalevski a un buen director de orquesta, ante un luchador Frigoríficos Morrazo.

Los gallegos salieron con mucha intensidad, sobre todo en defensa, lo que frenó los ataques de los locales y les permitió tomar la iniciativa en el marcador, ante un rival que tardó ocho minutos en anotar el primer gol.

Pero, poco a poco, los vallisoletanos fueron calentando motores, y con el juego de continuidad, y la aportación de Bar en la portería, dieron la vuelta al resultado (6-3), con un parcial de 3-0, que obligó a Enrique Domínguez a solicitar el primer tiempo muerto.

La arenga no resultó efectiva, porque se mantuvo la sequía goleadora visitante, debido a la férrea defensa impuesta por los vallisoletanos y al alto ritmo de juego ofensivo, con los que ampliaron la renta (10-4).

Los de Cangas buscaron recuperar el terreno perdido añadiendo un hombre más a su ataque. Un siete contra seis con el que tampoco obtuvieron resultados, de hecho, la diferencia alcanzó los siete tantos (12-5) para el cuadro azulón.

Eso no hizo que los gallegos bajaran los brazos, más bien todo lo contrario, apretaron más su línea defensiva e hicieron valer la efectividad de los extremos para acortar distancias (12-8).

Resultó un espejismo, porque el Recoletas recuperó su mejor versión para establecer un nuevo parcial de 3-0 que les devolvía los siete goles de renta, aunque Quintas los dejó en seis, con un último gol desde el pivote, antes del descanso (15-9).

Frigoríficos Morrazo salió con todo tras la reanudación, y aprovechó el acierto desde los siete metros de D'Antino, y el uno contra uno de sus centrales, para arañar otros dos tantos al marcador local (18-14).

El técnico local, David Pisonero, tuvo que pedir un receso, para contener el empuje visitante, y resultó tan positivo, que fue su homólogo en el banquillo contrario el que necesitó intervenir de inmediato para contener a los vallisoletanos (24-17).

Pero la renta ya era suficientemente importante como para que cambiase el resultado, y los vallisoletanos se limitaron a controlar el tiempo para asegurar el triunfo, uno más en Huerta del Rey.

Ficha técnica:

29- Recoletas Atlético Valladolid (15+14): Bar (César Pérez, ps), Oliveira (3), Gedo (1), Álex Díaz (2), Serrano (4), Jozinovic (4), Ribeiro (-), Karapalevski (6), Fodorean (-), Tao Gey-Emparan (5,2p), Pablo Herrero (3), Carvalho (-), Camino (1).

23- Frigoríficos Morrazo (9+14): Panjan (Pallas, ps), Quintas (1), Pereiro (3), Gayo (2), Manuel Pérez (1), Arnau Fernández (-), D'Antino (6,5p), Santi López (3), Rivero (2), Ludman (1), Javier García (1), Pablo Castro (-), Gallardo (2,1p), Fuentes (1).

Parciales cada cinco minutos: 0-1, 2-3, 5-3, 9-3, 12-6, 15-9 -descanso-; 17-12, 18-13, 21-16, 24-17, 25-21, 29-23 -final-.

Árbitros: Tania Rodríguez Estévez (Federación valenciana) y Roland Sánchez Bordetas (Federación catalana). Excluyeron dos minutos a Jozinovic (m.5 y 35), del Recoletas Atlético Valladolid y a Rivero (m.7), Castro (m.41), Javier García (m.56), del Frigoríficos Morrazo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigesimocuarta jornada de la Liga Nexus Energía Asobal, disputado en el polideportivo Huerta del Rey ante 1.713 espectadores. EFE

mim/asc

Últimas Noticias

Bad Gyal presenta en Madrid su gira 'Más cara' en olor de multitudes

Infobae

Hoy es noticia en España (23:30 horas)

Infobae

2-1. El Sevilla respira hondo ante un Atlético con la cabeza en otras cosas

Infobae

Javi Boñar destaca que ha pasado por "momentos difíciles" y que se merece el debut

Infobae

Rahm: "Estoy bastante frustrado"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE de Extremadura tiene nuevo secretario general: Sánchez Cotrina se impone a Vega

El PSOE de Extremadura tiene nuevo secretario general: Sánchez Cotrina se impone a Vega

Muere un hombre de 60 años tras precipitarse por las escaleras de un mirador de Corduente (Guadalajara)

La Justicia ataca a los narcos a través de la gasolina: el petaqueo puede conllevar cinco años de cárcel sin tener que demostrar relación con drogas

Israel sanciona a la representante española en Tel Aviv por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga

La mujer que aún permanece hospitalizada en la UCI por el accidente de Adamuz da a luz a un niño

ECONOMÍA

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”