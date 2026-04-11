29-23: La defensa y Bar dan la victoria al Recoletas

Inés Morencia

Valladolid, 11 abr (EFE).- La defensa y, sobre todo, un gran Bar en la portería, dieron la victoria al Recoletas Atlético Valladolid, que además tuvo en Karapalevski a un buen director de orquesta, ante un luchador Frigoríficos Morrazo.

Los gallegos salieron con mucha intensidad, sobre todo en defensa, lo que frenó los ataques de los locales y les permitió tomar la iniciativa en el marcador, ante un rival que tardó ocho minutos en anotar el primer gol.

Pero, poco a poco, los vallisoletanos fueron calentando motores, y con el juego de continuidad, y la aportación de Bar en la portería, dieron la vuelta al resultado (6-3), con un parcial de 3-0, que obligó a Enrique Domínguez a solicitar el primer tiempo muerto.

La arenga no resultó efectiva, porque se mantuvo la sequía goleadora visitante, debido a la férrea defensa impuesta por los vallisoletanos y al alto ritmo de juego ofensivo, con los que ampliaron la renta (10-4).

Los de Cangas buscaron recuperar el terreno perdido añadiendo un hombre más a su ataque. Un siete contra seis con el que tampoco obtuvieron resultados, de hecho, la diferencia alcanzó los siete tantos (12-5) para el cuadro azulón.

Eso no hizo que los gallegos bajaran los brazos, más bien todo lo contrario, apretaron más su línea defensiva e hicieron valer la efectividad de los extremos para acortar distancias (12-8).

Resultó un espejismo, porque el Recoletas recuperó su mejor versión para establecer un nuevo parcial de 3-0 que les devolvía los siete goles de renta, aunque Quintas los dejó en seis, con un último gol desde el pivote, antes del descanso (15-9).

Frigoríficos Morrazo salió con todo tras la reanudación, y aprovechó el acierto desde los siete metros de D'Antino, y el uno contra uno de sus centrales, para arañar otros dos tantos al marcador local (18-14).

El técnico local, David Pisonero, tuvo que pedir un receso, para contener el empuje visitante, y resultó tan positivo, que fue su homólogo en el banquillo contrario el que necesitó intervenir de inmediato para contener a los vallisoletanos (24-17).

Pero la renta ya era suficientemente importante como para que cambiase el resultado, y los vallisoletanos se limitaron a controlar el tiempo para asegurar el triunfo, uno más en Huerta del Rey.

Ficha técnica:

29- Recoletas Atlético Valladolid (15+14): Bar (César Pérez, ps), Oliveira (3), Gedo (1), Álex Díaz (2), Serrano (4), Jozinovic (4), Ribeiro (-), Karapalevski (6), Fodorean (-), Tao Gey-Emparan (5,2p), Pablo Herrero (3), Carvalho (-), Camino (1).

23- Frigoríficos Morrazo (9+14): Panjan (Pallas, ps), Quintas (1), Pereiro (3), Gayo (2), Manuel Pérez (1), Arnau Fernández (-), D'Antino (6,5p), Santi López (3), Rivero (2), Ludman (1), Javier García (1), Pablo Castro (-), Gallardo (2,1p), Fuentes (1).

Parciales cada cinco minutos: 0-1, 2-3, 5-3, 9-3, 12-6, 15-9 -descanso-; 17-12, 18-13, 21-16, 24-17, 25-21, 29-23 -final-.

Árbitros: Tania Rodríguez Estévez (Federación valenciana) y Roland Sánchez Bordetas (Federación catalana). Excluyeron dos minutos a Jozinovic (m.5 y 35), del Recoletas Atlético Valladolid y a Rivero (m.7), Castro (m.41), Javier García (m.56), del Frigoríficos Morrazo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigesimocuarta jornada de la Liga Nexus Energía Asobal, disputado en el polideportivo Huerta del Rey ante 1.713 espectadores. EFE

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