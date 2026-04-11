2-9. España arrolla a Finlandia y cierra la temporada con una goleada

Redacción deportes, 11 abr (EFE).- España cerró la temporada 2025/26 con una contundente victoria ante Finlandia (2-9), en un encuentro que quedó prácticamente resuelto antes del descanso gracias a una primera mitad de gran eficacia ofensiva (0-5).

Tras el empate del día anterior, el conjunto dirigido por Jesús Velasco mostró una versión mucho más dinámica y precisa, que permitió minimizar el poderío físico de los finlandeses.

Desde el inicio, España imprimió un ritmo alto y apostó por la movilidad en ataque. Gonzalo Santa Cruz se convirtió en un apoyo constante en el juego de espaldas, facilitando la llegada de sus compañeros, mientras que Novoa fue un foco permanente de desequilibrio en banda. Precisamente el ala abrió el marcador a los cinco minutos con un disparo lejano tras superar a su defensor, reflejando su insistencia y capacidad para generar peligro en el uno contra uno.

El encuentro cambió de forma definitiva cuando Finlandia alcanzó rápidamente el límite de faltas. Con la quinta infracción aún por consumirse el tramo final del primer tiempo, España aprovechó ese contexto para desatar su mejor versión.

En apenas cuatro minutos amplió la ventaja con cuatro goles más: Novoa volvió a ver portería culminando otra acción individual, Pachu hizo lo propio desde el costado opuesto, Rivera culminó una jugada colectiva tras una dejada de Esteban y Boyis transformó un lanzamiento desde los diez metros.

Lejos de bajar la intensidad tras el descanso, el equipo español mantuvo el control del juego y siguió ampliando la diferencia. En este periodo emergió con fuerza Sergio González, que se convirtió en el gran protagonista al anotar tres goles en poco más de tres minutos, aprovechando los espacios y la superioridad generada por el dominio español.

Finlandia logró recortar distancias por medio de Kunnas utilizando el juego de cinco, una apuesta ofensiva que también le expuso en defensa.

España supo castigar ese riesgo y amplió la cuenta con un tanto de Santa Cruz, que estrenó su registro goleador con la selección absoluta. En el tramo final, Alamikkotervo anotó el último tanto del encuentro, cerrando un marcador amplio que reflejó la superioridad española.

El triunfo supone el mejor cierre posible para una campaña en la que España ha mostrado crecimiento y solidez, culminada con el éxito continental en Eslovenia y refrendada con una actuación convincente en este último compromiso.

Ficha técnica:

2. Finlandia: Kangas, Korpela, Pirttijoki, Lilja y Vanha-cinco inicial-, Alamikkotervo, Pikkarainen, Sylla, Korsunov, Ahmadi, Kunnas, Pulkkinen, Savikko y Koivumäki .

9. España: Fabio, Boyis, Eric Martel, Míchel y Gonzalo-cinco inicial-, Cecilio, Ricardo, Rivera, Novoa, Sergio González, Dani Zurdo, Esteban, Pachu y Antonio Navarro.

Árbitros: Kirill Naishouler y Janne Määttänen (Finlandia).

Goles: 0-.1. Min. 5: Novoa. 0-2. Min.14: Novoa. 0-3. Min. 16: Pachu. 0-4. Min. 17: Adri Rivera. 0-5. Min. 18: Boyis, de doble penalti. 0-6. Min. 26: Sergio González. 0-7. Min. 27: Sergio González. 1.7. Min. 29: Kunnas. 1-8. Min. 29: Sergio González.1-9. Min. 33: Santa Cruz. 2-9. Min. 39. Alamikkotervo.

Incidencias: Partido amistoso celebrado en el Agco Power Arena de Nokia con una buena entrada. EFE

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