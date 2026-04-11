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2-1. Juan Cruz lidera la remontada de un Leganés que se acerca a la salvación

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Leganés (Madrid), 11 abr (EFE).- El Leganés liderado por un inspirado Juan Cruz, que lideró la remontada de los madrileños en la segunda parte, dio un paso de gigante hacia la salvación, tras imponerse este sábado por 2-1 a un Albacete, que deberá esperar a una nueva ocasión para certificar la permanencia.

Conscientes ambos conjuntos de que lo más importante en este tramo final de temporada es sumar, tanto madrileños como manchegos parecieron más preocupados en no fallar que en buscar los puntos débiles del rival.

Una circunstancia que propició un plomizo partido, en el que más allá que algún que otro disparo lejano ni Leganés ni Albacete lograron llegar con peligro a la portería rival.

De poco le valió a los locales su mayor posesión de balón ya que la velocidad en la circulación de balón condenó al fracaso cada uno de los ataques de los de Igor Oca al llegar a los tres cuartos del campo.

Algo más directo se mostró, como es su costumbre, el Albacete, pero sin metros para correr por delante los de Alberto González no pudieron sacar a relucir su peligroso juego de transición.

Hecho que redujo las opciones de ver un gol a un error, una genialidad o lo más factible, a una acción a balón parado.

La fórmula por la que pareció apostar decididamente el Leganés que llegó a lanzar hasta ocho saques de esquina en el primer tiempo

Insistencia que a punto estuvo de dar fruto a los madrileños que vieron como a los treinta y seis minutos Jefté sacaba sobre la misma raya de gol un balón cabeceado por Gonzalo Melero tras un córner.

Nada pudo hacer, sin embargo, el Leganés por impedir que dos minutos más tarde, en el treinta y ocho, el Albacete se adelantase en el marcador (0-1) con una volea de Alex Rubio que cazó un balón suelto en la frontal del área tras un saque de esquina.

Un gol que pareció hacer reaccionar al conjunto local que arrancó la segunda mitad con un punto más de intensidad que un Albacete, que salió dormido tras el paso por los vestuarios.

Relajación que no desaprovechó el Leganés para igualar la contienda (1-1) a los dos minutos de la reanudación con un gol de Alez Millán que envió a la redes un balón cabeceado por Juan Cruz tras un centro desde la banda derecha del caboverdiano Duk.

Un empate que propició los mejores minutos del conjunto 'pepinero' liderado por un inspirado Juan Cruz, que recordó por momentos al jugador diferencial que condujo a los blanquiazules al ascenso a Primera hace dos campañas.

Si a los cincuenta minutos el hispanoargentina llevó el uy a las gradas de Butarque con un remate desde el interior del área, en el cincuenta y tres Juan Cruz volvió a mostrar su calidad en el golpe del balón con un centro que Gonzalo Melero a punto estuvo de convertir en el segundo gol del equipo madrileño.

Un 2-1 que llegó definitivamente a los sesenta y cuatro minutos con un disparo cruzado, como no, de Juan Cruz, que envió al interior de la portería manchega un esférico cedido por Alex Millán, que cambió el papel de goleador por el de asistente.

Dos zarpazos que no sólo permitieron al Leganés dar la vuelta al marcador, sino adueñarse por completo de un encuentro al que el Albacete no pareció cogerle el hilo en toda la segunda mitad pese a los hasta los cinco cambios con los que Alberto González trató de reconducir la situación.

Pero este Leganés parece empeñado, sobre todo en casa, en sufrir en todos y cada uno de sus encuentros y a punto estuvo de tirar por la borda todo su trabajo a falta de cinco minutos para la conclusión, en un acción de Alex Rubio estuvo a de empatar el duelo.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido la pasada semana en Almería, donde los blanquiazuales cayeron en el tiempo de prolongación, el balón no entró, lo que permitió a los de Igor Oca ampliar a ocho puntos su ventaja sobre los puestos de descenso.

Ficha técnica:

2 - Leganés: Soriano; Leiva, Ignasi Miquel, Marvel, Franquesa; Diawara, Cissé (Oscar Plano, m.57); Duk, Melero (Melero, m.67), Juan Cruz (Naim, m.80) y Alex Millán (Diego García, m.81)

1 - Albacete: Lizoain; Lorenzo (Fran Gámez, m.79), Vallejo, Lluis López, Neva (San Bartolomé, m.78); Lazo (Jogo, m.68), Meléndez (Obeng, m.78), Pacheco, Capi (Martín Fernández, m.83); Alex Rubio y Jefté.

Goles: 0-1, m.38: Alex Rubio. 1-1,. m.47; Alex Millán. 2-1, m.64: Juan Cruz.

Árbitro: Daniel Palencia (Comité vasco). Expulsó con tarjeta roja directa al segundo entrenador del Leganés Nano Rivas (m.94)

Además mostró tarjeta amarilla a Marvel por el Leganés; y a Capi, Lazo y Jogo por el Albacete.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésimo quinta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Ontime Butarque de Leganés (Madrid) ante 10.739 espectadores.EFE

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