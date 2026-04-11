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2-1. El Sevilla respira hondo ante un Atlético con la cabeza en otras cosas

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Antonio Gutiérrez

Sevilla, 11 abr (EFE).- El Sevilla respiró hondo en su desesperada lucha por evitar el descenso al imponerse por 2-1 al Atlético de Madrid, que llegó al Sánchez-Pizjuán con la cabeza en otras cosas, como su lucha por estar en las semifinales de la Liga de Campeones y ganar la final de la Copa del Rey.

Un gol del serbio Nemanja Gudelj, cuando pasaban dos minutos del tiempo reglamentario de la primera parte, puso el 2-1 para el Sevilla al descanso y antes un tanto del canterano debutante Javi Boñar equilibraba a los 35 minutos para el Atlético el gol que a los diez logró de penalti para los locales el nigeriano Akor Adams.

El partido se presentó dramático para el conjunto andaluz después de que el debut de Luis García Plaza, tras la destitución del argentino Matías Almeyda, no supusiera la reacción en el campo del colista Oviedo (1-0), lo que se unió a otros resultados que tampoco ayudaron este sábado.

El Alavés había rescatado un punto en San Sebastián (3-3) y, sobre todo, el Elche le había ganado 1-0 al Valencia, con lo que el Sevilla había entrado provisionalmente en puestos de descenso en favor del equipo ilicitano.

Lo que, a priori, era bueno para el Sevilla fue el que el Atlético de Madrid tiene los deberes casi hechos en LaLiga y que, tras ganar 0-2 el miércoles en el Camp Nou en la 'Champions', la mira la tiene puesta en la vuelta del próximo martes y después en la final de la Copa del Rey del sábado también en Sevilla, aunque en La Cartuja, frente a la Real Sociedad.

Eso se notó en la alineación colchonera y el argentino Diego Simeone, que no pudo ver el partido en el banquillo por sanción y que llegó con siete bajas, incluyó en el once a algunos canteranos como los laterales Javi Boñar y Julio Díaz, el central Dani Martínez o el mediapunta Rayane Belaid.

El Sevilla, que también salió con hasta seis jugadores formados en la cantera -Juanlu, Castrín, Kike Salas, Oso, Manu Bueno e Isaac Romero-, quiso ser intenso desde el inicio pero también se encontró con un rival que no quiso verse sometido.

A los cinco minutos llegó una jugada protagonizada por dos canteranos, cuando el atlético Dani Martínez en su intento de despejar el balón contactó con la pierna de Isaac Romero y el árbitro, tras consulta con el monitor del VAR, señaló penalti para que el nigeriano Akor Adams lo transformara en el 1-0 y sumara su octavo tanto de la temporada.

El Sevilla reculó tras el tanto y el balón fue más del Atlético de Madrid, aunque los locales buscaron a la contra tanto a Isaac Romero como a Akor Adams, pero en este pulso fueron los visitantes los que encontraron premio en un remate del joven Javi Boñar, debutante en este partido y autor de su primer tanto en Primera.

Antes del descanso, en el segundo minuto de prolongación y en un arrebato final de los de Luis García Plaza, un saque de esquina botado por el suizo Rubén Vargas fue rematado de cabeza por Gudelj, muy libre de marca, para poner el 2-1.

Como sucedió en la primera parte, el Sevilla volvió a darle la iniciativa al rival para resguardarse ante el meta griego Odysseas Vlachodimos y también quiso sorprender a la contra, lo que pudo hacer poco antes de la hora de partido en la botas de Isaac Romero, quien se encontró con la cepa de un poste para impedir el 3-1.

El tanto de la tranquilidad sevillista no llegó y el partido se fue al los últimos minutos con el agónico resultado que los locales defendieron bien ante un conjunto e visitante que no encontró la formula de abrir la meta adversario.

- Ficha técnica:

2 - Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Juanlu (Suazo, m.94) Castrín, Kike Salas, Oso; Gudelj, Agoumé; Manu Bueno (Sow, m.70), Rubén Vargas (Alexis Sánchez, m.77); Isaac (Peque, m.70) y Akor Adams (Mendy, m.94).

1 - Atlético de Madrid: Musso; Boñar, Pubill, Dani Martínez, Julio Díaz (Jano Monserrate, m.86); Almada, Mendoza (Morcillo, 71), Obed Vargas, Rayane (Lookman, 71); Álex Baena y Sorloth.

Goles: 1-0, M.10: Akor Adams, de penalti. 1-1, M.35: Javi Boñar. 2-1, M.47+: Gudelj.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité Castellanomanchego). Amonestó a los locales Manu Bueno (m.36), Juanlu (m.67) y Peque (m.96) y a los visitantes Julio Díaz (m.44), Baena (m.75), Griezmann (m.75) y Morcillo (m.95).

Incidencias: Partido de la trigésima primera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante 29.723 espectadores. Ambos club se sumaron a la jornada 'retro' organizada por LaLiga y el Atlético de Madrid regresó a sus orígenes blanquiazules de 1903 y el Sevilla rescató su escudo histórico de principios del siglo XX con una estética minimalista inspirada en los años 80. EFE

(foto)

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