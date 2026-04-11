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107-91. El Casademont coge aire ante el Lleida guiado por un sobresaliente Robinson

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Zaragoza, 11 abr (EFE).- El Casademont Zaragoza logró este sábado una importante victoria en su lucha por evitar los puestos de descenso de la Liga Endesa al vencer al Hiopos Lleida (107-91) con un vibrante encuentro en el que destacó un inmenso Devin Robinson (27 puntos y 35 de valoración).

El decimosexto y el decimotercero se medían en un duelo de relevancia en la zona media-baja de la tabla, especialmente, para los locales, que llegaban tras caer la semana pasada en casa ante el Barcelona en un disputado partido (86-92).

Y ante el Lleida empezaron bien los rojillos, con un primer cuarto muy alto de ritmo en el que ya destacó Robinson con una exhibición inicial con la que rubricó 9 puntos en apenas cuatro minutos, mientras el conjunto catalán aguantaba, sobre todo, por el acierto del canadiense Melvin Ejim.

Pero el Casademont, además de atacar, estaba defendiendo bien, uno de sus grandes déficits en la temporada, y el tramo inicial cerró con 24-19 en el marcador.

El segundo cuarto comenzó con los mismos protagonistas, Ejim y Robinson, especialmente, el estadounidense, que no paró de asaltar el aro con espectaculares mates para firmar 19 puntos en los primeros 20 minutos.

Con Robinson en estado de gracia y una más que digna defensa, el conjunto aragonés se fue al descanso 12 puntos arriba (58-46), a pesar de que Ejim (14 puntos), Atoumane Diagne y James Batemon estaban cuajando una buena actuación.

Sin embargo, los 25 puntos de valoración del alero rojillo, sumados a magníficas acciones de jugadores como Marco Spissu y Bojan Dubljevic, impulsaron a los locales para completar una primera mitad que daba muchas ilusiones al Príncipe Felipe.

La segunda parte comenzó enrarecida por la lesión de Diagne, que se hizo daño en el tobillo tras anotar, y sus visibles muestras de dolor enfriaron un encuentro que, hasta el momento, estaba siendo muy dinámico.

A pesar de perder durante varios minutos a uno de sus jugadores más en forma, el Lleida se recompuso y llegó a acercarse a ocho puntos de distancia (67-59) en el ecuador del tercer cuarto, algo que, finalmente, fue un espejismo porque el Casademont logró cerrar el periodo con el 81-67 que dejaba muy encarrilado el partido.

Pero los de Gerard Encuentra no habían dicho su última palabra y, ayudados por un inicio renqueante de los rojillos, se arrimaron a siete puntos (83-76) en menos de tres minutos del último cuarto.

No obstante, el Casademont supo templarse y pudo cerrar una importante victoria por 107-91 que le da aire para afrontar el último tramo de la temporada.

-⁠ ⁠Ficha técnica:

107 – Casademont Zaragoza: (24+34+23+26): Devin Robinson (27), Marco Spissu (18), Santi Yusta (10), Bojan Dubljevic (9), Joaquín Rodríguez (12) -cinco inicial- Wright-Foreman (15), Washington (7), González (4), Fernández (3), Traoré (2).

91 – Hiopos Lleida: (19+27+21+24): Melvin Ejim (25), Caleb Agada (2), Oriol Paulí (15), Dani García (8), Atoumane Diagne (14) -cinco inicial- Batemon (10), Walden (1), Rodríguez (5), Sanz (3), Shurna (6), Krutwig (2).

Árbitros: Antonio Conde, Francisco Araña y Carlos Merino.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo sexta jornada de la Liga Endesa, disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 7.708 espectadores. EFE

(foto)

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