1-0.- Cepeda da al Elche un duelo autonómico en el que el Valencia despierta tarde

Elche (Alicante), 11 abr (EFE).- Un gol en la segunda parte del delantero chileno Lucas Cepeda, el primero desde su llegada al fútbol español, permitió al Elche sumar los tres puntos en el duelo autonómico ante un Valencia que despertó tarde y al que frenó el portero argentino Matías Dituro, ya en los últimos minutos, con varias paradas de mérito.

El conjunto valenciano, que desperdició una opción de oro para dejar de mirar a la zona de descenso, fue superior durante varias fases del partido y tuvo más ocasiones que un Elche que supo sufrir y esperar su momento para sumar tres puntos que le mantienen con vida en la pelea por la permanencia. EFE

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