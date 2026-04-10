Villanueva de la Cañada (Madrid) en silencio en memoria del niño de 11 años asesinado

Villanueva de la Cañada (Madrid), 10 abr (EFE).- La localidad madrileña de Villanueva de la Cañada ha guardado este viernes un minuto de silencio en memoria de David, el menor de 11 años asesinado este jueves, en una jornada que el alcalde del municipio, Luis Manuel Partida, ha calificado como "uno de los días más difíciles" de su vida institucional.

Partida ha trasladado su apoyo y pésame a la familia, ha subrayado la necesidad de acompañar el duelo con "sosiego", ha agradecido la actuación de los servicios de emergencia, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil y ha decretado un día de luto oficial en el municipio, con banderas a media asta en los edificios municipales.

Durante el acto institucional, la alcaldesa de Brunete, Mar Nicolás, ha expresado su pesar por la muerte del menor, de origen rumano y vecino de este municipio, y ha destacado la coordinación entre ambas localidades ante una tragedia que ha conmocionado a la zona.

Según las primeras pesquisas, el menor se encontraba en una clase de inglés en el centro cultural La Despernada de Villanueva cuando fue a los servicios, han indicado a EFE fuentes de la investigación.

En los aseos, el niño fue abordado por su presunto agresor, un joven de 23 años y origen latinoamericano, que le asestó varias puñaladas y huyó en un primer momento, pero que horas después fue detenido por la Guardia Civil.

En las inmediaciones del centro cultural donde ocurrieron los hechos, medio centenar de agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo durante la mañana labores de rastreo en la zona, presuntamente en busca del arma utilizada en el crimen.

Al minuto de silencio celebrado a las 12 horas en la Plaza de España de la localidad, han acudido más de un centenar de vecinos, en una muestra de apoyo y consternación.

Durante la concentración, el padre del niño fallecido, visiblemente afectado, ha recibido el pésame y el apoyo directo del alcalde y de otros representantes institucionales presentes en el acto.

Paola, vecina de Villanueva de la Cañada, ha asegurado a EFE que los vecinos están "asustados" y "sorprendidos", y ha afirmado que el suceso ha generado preocupación entre ellos, que conocían a la víctima y a J., su presunto agresor.

Mihaela, prima de la madre de David, que se ha acercado al centro cultural donde ocurrieron los hechos a poner una vela, ha descrito al menor como "muy bueno y tranquilo" y ha pedido respeto para la familia en estos momentos de duelo.

El alcalde de Villanueva de la Cañada ha destacado la "unidad" mostrada por los vecinos, la comunidad religiosa ortodoxa a la que pertenecen David y su familia y la comunidad educativa. EFE

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