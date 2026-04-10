Espana agencias

Villanueva de la Cañada (Madrid) en silencio en memoria del niño de 11 años asesinado

Guardar

Villanueva de la Cañada (Madrid), 10 abr (EFE).- La localidad madrileña de Villanueva de la Cañada ha guardado este viernes un minuto de silencio en memoria de David, el menor de 11 años asesinado este jueves, en una jornada que el alcalde del municipio, Luis Manuel Partida, ha calificado como "uno de los días más difíciles" de su vida institucional.

Partida ha trasladado su apoyo y pésame a la familia, ha subrayado la necesidad de acompañar el duelo con "sosiego", ha agradecido la actuación de los servicios de emergencia, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil y ha decretado un día de luto oficial en el municipio, con banderas a media asta en los edificios municipales.

Durante el acto institucional, la alcaldesa de Brunete, Mar Nicolás, ha expresado su pesar por la muerte del menor, de origen rumano y vecino de este municipio, y ha destacado la coordinación entre ambas localidades ante una tragedia que ha conmocionado a la zona.

Según las primeras pesquisas, el menor se encontraba en una clase de inglés en el centro cultural La Despernada de Villanueva cuando fue a los servicios, han indicado a EFE fuentes de la investigación.

En los aseos, el niño fue abordado por su presunto agresor, un joven de 23 años y origen latinoamericano, que le asestó varias puñaladas y huyó en un primer momento, pero que horas después fue detenido por la Guardia Civil.

En las inmediaciones del centro cultural donde ocurrieron los hechos, medio centenar de agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo durante la mañana labores de rastreo en la zona, presuntamente en busca del arma utilizada en el crimen.

Al minuto de silencio celebrado a las 12 horas en la Plaza de España de la localidad, han acudido más de un centenar de vecinos, en una muestra de apoyo y consternación.

Durante la concentración, el padre del niño fallecido, visiblemente afectado, ha recibido el pésame y el apoyo directo del alcalde y de otros representantes institucionales presentes en el acto.

Paola, vecina de Villanueva de la Cañada, ha asegurado a EFE que los vecinos están "asustados" y "sorprendidos", y ha afirmado que el suceso ha generado preocupación entre ellos, que conocían a la víctima y a J., su presunto agresor.

Mihaela, prima de la madre de David, que se ha acercado al centro cultural donde ocurrieron los hechos a poner una vela, ha descrito al menor como "muy bueno y tranquilo" y ha pedido respeto para la familia en estos momentos de duelo.

El alcalde de Villanueva de la Cañada ha destacado la "unidad" mostrada por los vecinos, la comunidad religiosa ortodoxa a la que pertenecen David y su familia y la comunidad educativa. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Últimas Noticias

El Barça, ante la jueza que lo investiga por el caso Negreira: "El club cumple con todo"

Infobae

Roig confía en que varios becados del programa FER logren medalla en Los Ángeles

Infobae

La jueza de la pasarela de El Bocal cita a declarar el 24 de abril a trece nuevos testigos

La jueza de la pasarela de El Bocal cita a declarar el 24 de abril a trece nuevos testigos

Carmen Calvo: "Quien haya cometido alguna ilegalidad o actividad delictiva, debe responder" ante la justicia

Carmen Calvo: "Quien haya cometido alguna ilegalidad o actividad delictiva, debe responder" ante la justicia

Thirty Seconds to Mars anuncia conciertos en Madrid y Valencia en abril de 2027

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid “por su compromiso con los derechos humanos y la democracia, siendo un símbolo universal”

María Corina Machado recibirá la Llave de Oro de Madrid “por su compromiso con los derechos humanos y la democracia, siendo un símbolo universal”

Un padre separado pide la custodia compartida de sus hijos y un reparto equitativo de los gastos y la Justicia le da la razón: los menores pasarán una semana con cada progenitor

La Fiscalía recurre la condena contra el ex fiscal general del Estado y denuncia la vulneración de cinco derechos fundamentales

El futuro incierto de Rota y Morón pese a la dificultad de reemplazarlas: EEUU estudia abandonar las bases y Sumar propone darles un uso no militar

Detenido un hombre de 23 años como sospechoso de matar a un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, Madrid

ECONOMÍA

El litro de gasóleo sube hasta los 1,91 euros, el mismo precio que antes de la rebaja fiscal del Gobierno

El litro de gasóleo sube hasta los 1,91 euros, el mismo precio que antes de la rebaja fiscal del Gobierno

Estos son los descuentos en los impuestos a los que puedes acceder si tienes familia numerosa y compras una casa

La comunidad autónoma en la que más testamentos se redactan en España: concentra más del 18% del total

Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Hay procesos de selección que tienen candidatos seleccionados antes de que se publiquen”

Ignacio de la Calzada, abogado, desmiente un mito sobre las bajas médicas: “Si te despiden estando de baja, gastas paro”

DEPORTES

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”

Alcaraz necesita del tercer set para alcanzar la victoria ante un combativo Etcheverry y certifica su pase a cuartos de final en Montecarlo