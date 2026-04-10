Víctimes Dana 29O insiste en "fraude" del aforamiento de Mazón y critica "estrategia política" de acusaciones populares

La Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024 ha subrayado este viernes que su recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el rechazo a investigar al 'expresident' Carlos Mazón por su actuación durante las riadas insiste en el "fraude" del aforamiento del ex jefe del Consell al tiempo que la entidad ha criticado la "estrategia política" de varias acusaciones populares que en los últimos días se han retirado del procedimiento "tras considerar cumplidos sus objetivos políticos o interpretar determinadas resoluciones como una victoria".

Según ha explicado la asociación en un comunicado, en este momento procesal, "la mejor vía real" para garantizar una "investigación efectiva" es el recurso de súplica que ha presentado, cuyos argumentos jurídicos considera que se ven "reforzados" por la propia actuación del TSJCV, "que ha incurrido en una maniobra fraudulenta, contraria a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a los principios básicos del proceso".

A su juicio, "el TSJCV ha evitado asumir la competencia, lo que le obligaría a actuar con todas las consecuencias, pero, al mismo tiempo, ha condicionado la causa con valoraciones que solo corresponderían a una fase posterior del procedimiento".

Para la entidad, se trata de una decisión "calculada, ambigua y profundamente lesiva para los derechos de las víctimas, que deja la investigación en una inseguridad jurídica intolerable". Por ello, desde la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024 solicitan que se acepte el recurso de súplica para "corregir la indefensión de las víctimas".

"El recurso no cuestiona que, con carácter general, el TSJ sea el órgano competente para investigar a diputados autonómicos. Lo que se impugna es la aplicación automática del aforamiento en este caso concreto, sin un análisis riguroso de su finalidad ni de las circunstancias en las que se produjeron los hechos", vuelve a reiterar la entidad, que sostiene que el aforamiento es una "excepción al principio del juez predeterminado por la ley y que, como tal, debe interpretarse de forma restrictiva".

En esta línea, mantiene que esta prerrogativa "solo tiene sentido cuando protege la función parlamentaria, no cuando se convierte en un mecanismo de protección personal". Por ello, reitera que el recurso "no es un trámite" sino "una impugnación directa a una forma de actuar que desnaturaliza el Estado de Derecho y convierte una garantía procesal en un instrumento de protección personal".

RETIRADA DE VARIAS ACUSACIONES POPULARES

Por otro lado, y ante la retirada en los últimos días de la causa de varias acusaciones populares --como Hazte Oír o Liberum--, la asociación subraya que se trata de un "hecho especialmente grave" porque la causa judicial "no puede utilizarse como un arma política".

Según la asociación, estas acusaciones populares "lejos de responder a una búsqueda honesta de la verdad, han abandonado el procedimiento tras considerar cumplidos sus objetivos políticos o tras interpretar determinadas resoluciones como una victoria".

"Esto evidencia algo muy preocupante: para algunos actores, el proceso judicial no era un espacio de justicia, sino una herramienta de estrategia política. Frente a eso, las víctimas lo decimos alto y claro que estamos aquí por la verdad, la justicia y la reparación. Y vamos a seguir hasta el final", advierten.

En esta línea, la entidad recalca que su recurso "pone el foco donde debe estar: en el uso indebido del aforamiento y en la necesidad de evitar que se convierta en un privilegio personal. No se puede permitir que una figura excepcional se utilice para eludir la investigación de unos hechos que no guardan relación con la función parlamentaria, sino con la gestión de una emergencia con consecuencias irreparables".