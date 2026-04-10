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Una policía fuera de servicio dio el aviso del niño apuñalado en Villanueva de la Cañada

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Villanueva de la Cañada (Madrid), 10 abr (EFE).- La persona que dio la alerta a los servicios de emergencia sobre el apuñalamiento este jueves de un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, que posteriormente ha fallecido, fue una agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio, según ha informado el Summa 112.

La jefa médica de guardia del Summa 112, Ester Armela, ha explicado a los medios que la mujer tuvo que recibir atención psicológica por parte de los efectivos sanitarios que acudieron al lugar.

El niño, de 11 años, de origen rumano, que fue apuñalado este jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada de la localidad, presentaba múltiples lesiones compatibles con heridas de arma blanca localizadas en el cuello, el tórax y la espalda, según ha detallado la jefa médica del Summa 112.

El menor fue abordado en los aseos por su presunto agresor, un joven de 23 años y origen latinoamericano que le asestó varias puñaladas y huyó, si bien horas después fue detenido por la Guardia Civil.

Los equipos de emergencia atendieron al niño que se encontraba en estado crítico y con un bajo nivel de consciencia, aunque mantenía respiración espontánea.

Tras iniciar maniobras de estabilización, el menor entró en parada cardiorrespiratoria, que pudo revertirse en una ocasión antes de su traslado en helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente se confirmó el fallecimiento, ha lamentado Armela. EFE

(Foto) (Vídeo)

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