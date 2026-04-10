Todos los ocupantes del autobús accidentado en La Gomera han resultado heridos

San Sebastián de La Gomera, 11 abr (EFE).- Todos los ocupantes del autobús siniestrado este viernes en La Gomera, 27 más una persona fallecida, han resultado heridos de distinta consideración, han informado a EFE fuentes del servicio de urgencias 1-1-2.

Los heridos han sido evacuados al Hospital Insular Nuestra de Guadalupe, y por ahora, dos de ellos han sido trasladados a Tenerife en medios aéreos.

El accidente ha ocurrido sobre las 13:20 horas cuando un autobús turístico, en la que viajaba el conductor y 27 turistas británicos, se despeñó por un terraplén desde diez metros de altura.

En el siniestro falleció un hombre que, al igual que el resto de los ocupantes del vehículo, estaba alojado en un complejo turístico de Playa Santiago y se trasladaba hasta San Sebastián de La Gomera.

Por ahora se desconocen las causas del accidente, que ha ocurrido en una zona en la que ya el año pasado ocurrió otro siniestro en el que murió una mujer de 73 años. EFE

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