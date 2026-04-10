Temas del día de EFE España del viernes, 10 de abril de 2026 (13:30 horas)

IRAN GUERRA

Madrid - Albares anima a Irán a ir mañana a la negociación con EE.UU. y que lo haga "de buena fe"

(Texto enviado a las 9:42; 454 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Albares asegura que la OTAN no va a participar en ninguna operación en Oriente Medio

(Texto enviado a las 11:04; 246 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Albares asegura que la relación con EE. UU. es fluida: "No hay ningún menoscabo"

(Texto enviado a las 12;57; 520 palabras)

- El Gobierno exige disculpas al PP por rebajar la retención del casco azul español

(Texto enviado a las 10:04; 268 palabras)

FISCAL GENERAL

Madrid - La Fiscalía pide al TC anular la condena al ex fiscal general por revelación de secretos

(Avance enviado a las 12:43; 170 palabras)

JUICIO ÁBALOS

Análisis | La primera semana del juicio a Ábalos o 'la España de los enchufes'

(Texto enviado a las 12:21; 1078 palabras) (Foto)

- La ministra Elma Saiz muestra la "total tranquilidad" del PSOE ante acusaciones de entregas de dinero

(Texto enviado a las 12:26; 194 palabras)

DANA JUSTICIA

Valencia - Mazón recurre el rechazo a su personación en la dana porque le genera "seria indefensión"

(Avance enviado a las 13:20; 170 palabras)

SUCESOS APUÑALAMIENTO

Madrid - Detenido un joven de 23 años por muerte a puñaladas de un niño en Villanueva de la Cañada (Madrid)

(Texto enviado a las 8:45; 418 palabras) (Foto) (Vídeo)

PARTIDOS IZQUIERDA

Barcelona - ERC replica a Rufián: "No podemos resolver las disputas de la izquierda española"

(Texto enviado a las 13:17;273 palabras)

Madrid - Irene Montero aboga por negociar con "discreción" y "respeto" con toda la izquierda

(Texto enviado a las 11:53; 328 palabras)

Madrid - Sumar considera el acto Montero-Rufián un paso más para construir la unión de la izquierda

(Texto enviado a las 10:48; 306 palabras)

Barcelona - Comuns avala crear "candidaturas unitarias" pero constata el "portazo agresivo" de ERC a la propuesta de Rufián

(Texto enviado a las 12:15; 310 palabras)

PP VOX

Madrid - PP y Vox se reúnen en Extremadura para avanzar en las negociaciones de Gobierno

(Texto enviado a las 10:45; 156 palabras)

- Garriga asegura que la negociación con PP para gobiernos autonómicos avanza con velocidad

(Texto enviado a las 9:56; 224 palabras)

Valladolid - El acuerdo PP-Vox no llega a tiempo para arrancar la legislatura en Castilla y León

(Texto enviado a las 12:51; 428 palabras)

AHORRO FAMILIAS

Madrid - La riqueza financiera de las familias marca un nuevo récord en 2025 con 2,6 billones, un 11 % más que en 2024

(Texto enviado a las 11:20; 433 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023177581, 8021007750)

TRANSPORTE VIAJEROS

Madrid - El uso de la alta velocidad cae un 32% en febrero tras Adamuz, su mayor bajada desde covid

(Texto enviado a las 9:57; 422 palabras)

SISTEMA DEPENDENCIA

Madrid - Disminuye la lista y el tiempo de espera de la dependencia: 152.249 personas y 329 días

(Texto enviado a las 12:55; 834 palabras)(Recursos de archivo en EFEServicios 8023365376)

EDUCACIÓN SEXUAL

Madrid - Tres de cada cuatro adolescentes ha vivido una relación afectivo sexual dañina

(Texto enviado a las 07:30; 623 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8000739314)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

San Sebastián - Enrique Lizaso (Multiverse Computing): "A Europa le faltan modelos grandes de IA"

(Texto enviado a las 7:00; 657 palabras) (Foto) (Vídeo)

CINE ESTRENOS

Madrid - Kira Miró y Salva Reina estrenan 'Solos': "Llegas a una edad y la vida te da 2 bofetones". Marina Estévez

(Texto enviado a las 8:30; 698 palabras) (Foto) (Vídeo)

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - Este fin de semana, giro radical del tiempo: de un ambiente veraniego al frío en 24 horas

(Texto enviado a las 11:52; 737 palabras) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES

FORO POLITICO

Barcelona - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la clausura del 'European Pulse Forum' organizado por Politico, en el que también participan el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Teresa Ribera y el presidente catalán, Salvador Illa.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CASO NEGREIRA

Barcelona - La jueza que investiga el caso Negreira toma declaración al tesorero del Barça Alfons Castro, en representación del club como persona jurídica imputada, y a Carlos Naval, delegado del primer equipo azulgrana, en su caso como testigo.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Cádiz - El Comité Director del PSOE de Andalucía aprueba, en una reunión que celebrará en Cádiz, la listas para las elecciones autonómicas del 17 de mayo, después de que este miércoles las ejecutivas provinciales enviaran sus propuestas, con la incógnita de si habrá cambios en la candidatura por Cádiz.

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15:25h.- Barcelona.- FORO POLITICO.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el 'European Pulse Forum' organizado por Politico, en el que participa también el presidente catalán, Salvador Illa. CosmoCaixa. (C/ Isaac Newton, 26). (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Barcelona.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- Rueda de prensa de la Global Sumud Flotilla, antes de su partida el domingo desde Barcelona. Moll d'Espanya 6. Port Vell. (Texto)(Foto) (Vídeo)

17:45h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PARTIDOS PSOE.- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, informa sobre el encuentro que ha mantenido con los líderes insulares del PSOE en Canarias y con la Comisión Ejecutiva Regional de su partido. (Avda. Juan XXIII, 11, esquina con c/ Ángel Guimerá). (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Arrecife (Lanzarote).- PARTIDOS PSOE.- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, asisten a la apertura de la Escuela Feminista organizada por el PSOE de Lanzarote. Sociedad Democrática.

ECONOMÍA

13:30h.- Barcelona.- INDUSTRIA DEFENSA.- Se celebra la jornada 'Oportunidades empresariales en el sector de la seguridad y la defensa en Cataluña', en la que participa el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper. Els Tinglados (Moll Oriental, 3).

14:00h.- Alicante.- OBRA PÚBLICA.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene en el acto de clausura del II Congreso Internacional de Patrimonio de la Obra Pública y la Ingeniería Civil. Auditorio de la Diputación de Alicante. (Vídeo)

SOCIEDAD

16:00h.- Madrid.- PROSTITUCIÓN ABOLICIÓN.- La Red Académica de Estudios sobre Prostitución y Pornografía (RAIEPP) organiza el I Encuentro Abolicionista, que reúne a especialistas del ámbito académico, institucional y social en torno a la abolición de la prostitución. Ateneo de Madrid.

CULTURA Y TENDENCIAS

18:30h.- Mérida.- EMÉRITA LVDICA.- Se celebra el II Certamen 'Pasarela Romana', enmarcado en la XVI edición de Emerita Lvdica y que tiene lugar en el emblemático Templo de Diana, convertido en escenario único para la moda inspirada en la antigua Roma. Templo de Diana.

19:30h.- Trujillo (Cáceres).- ARTE CONTEMPORÁNEO.- Inauguración de una nueva edición del encuentro 'Nexos: Arte Iberoamericano Contemporáneo', consolidado como una de las citas más relevantes de este ámbito en España. Palacio de los Barrantes-Cervantes.

20:30h.- Sevilla.- FLAMENCO BAILE.- La bailaora y coreógrafa Rocío Molina, referente del flamenco contemporáneo, presenta en el Teatro Central de Sevilla su nueva creación 'Calentamiento' con las entradas agotadas. Teatro Central.

EFE

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