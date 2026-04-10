Tellado advierte de que no votar al PP llevaría "a la parálisis y división" en Andalucía

Málaga, 10 abr (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha advertido este viernes de que en las próximas elecciones andaluzas está "en juego" mantener "la senda de crecimiento" de Andalucía y ha opinado que votar a otras formaciones que no sean la suya llevaría "a la parálisis y a la división".
Tellado, que ha participado en un acto de partido junto a la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha señalado que van a pedir el voto "para que Andalucía no descarrile, para que no se pare" después de ocho años de "buena marcha" con los gobiernos de Juanma Moreno.
"Lo que está en juego el próximo 17 de mayo es que nadie paralice ese crecimiento y ese avance de esta tierra", ha insistido Tellado, quien considera que "sólo hay una papeleta" para ello.
Ha evitado entrar en "ningún tipo de distracción ni provocación" durante la campaña porque en su opinión "lo importante" es que hay un gobierno "que funciona, fuerte, solvente, honesto y responsable".
El número dos de los populares considera que "cualquier provocación distrae al electorado", pero su partido está "centrado en Andalucía" y en darle "continuidad" a un gobierno "estable".
Sobre la candidata socialista, María Jesús Montero, ha dicho que le gustaría que hiciera la campaña "con propuestas" porque "hasta ahora no ha presentado ninguna" y está "más preocupada por su propio futuro político" que por el de Andalucía, de forma que no van a caer en su "juego".EFE