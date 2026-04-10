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Sumar ve el acto de Rufián y Montero "un paso más" en pro de la unidad: "La izquierda tiene la obligación de hablar"

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La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha valorado positivamente el acto del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y de la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, que enmarca en un "paso más" en el objetivo de lograr la unidad de la izquierda alternativa.

En declaraciones a 'Telecinco', recogidas por Europa Press, ha opinado que dicho evento fue "constructivo" y aprecia que, desde el diálogo entre distintos actores, tiene "mucho futuro" construir un "proyecto ganador" para "plantar cara a la ultraderecha".

Dentro de un contexto en el que el "mundo atraviesa momentos dramáticos y disolventes", Hernández ha defendido que es una "obligación de la izquierda sentarse a hablar, entenderse y desde lo plural caminar a lo singular". Y ahí encuentra el acto de este jueves en Barcelona, al igual que el que tuvieron lugar en febrero entre los partidos de Sumar en el Gobierno y el evento entre Rufián y el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado.

La coordinadora de Sumar ha subrayado que su formación aboga por la unidad y que "para muestra un botón" en el caso de los comicios andaluces, donde se ha sellado una coalición con Podemos y comandada por el líder de IU, Antonio Maíllo.

También ha recalcado que la izquierda no falta liderazgo porque son un espacio "plural, amplio y diverso" que cuenta con múltiples perfiles.

Respecto a los juicios que se celebran sobre el caso Koldo y Kitchen, Hernández ha exclamado que estas causas ilustran que la corrupción es una "lacra" y un "cáncer" para la democracia.

Tras incidir que para Sumar una hipotética financiación ilegal del de los socialistas sería una "línea roja", Hernández ha subrayado que su espacio político no es el PSOE y que durante su trayectoria política no tiene una sola "mancha" de corrupción.

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