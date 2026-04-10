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Siete migrantes subsaharianos acceden a Ceuta tras saltar el doble vallado con Marruecos

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Ceuta, 10 abr (EFE).- Un grupo de siete migrantes subsaharianos ha conseguido entrar en Ceuta en las últimas horas tras saltar la doble valla fronteriza que separa la ciudad de Marruecos sin ser vistos por las cámaras de seguridad del perímetro.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes han entrado por distintas zonas de los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo terrestre y todos, principalmente jóvenes, estaban en buenas condiciones de salud.

Los migrantes proceden de Guinea y Sudán, entre otros países, y todos ellos se dirigieron hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) tras realizar el salto de la valla fronteriza, sin ser detenidos por los agentes de la Guardia Civil que custodian el perímetro.

La presión migratoria se ha reducido en Ceuta, a pesar de que se siguen registrando accesos puntuales tanto por la vía marítima como por la terrestre. EFE

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