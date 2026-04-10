Séjourné (Comisión Europea) defiende reducir la dependencia con China, sin desacoplarse

Barcelona, 10 abr (EFE).- El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea (CE) para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, ha defendido este viernes la decisión de la Unión Europea (UE) de reducir la exposición y dependencia de China, pero sin desacoplarse completamente, como los Estados Unidos.

Para Séjourné, hay un camino posible que permite la entrada de inversiones extranjeras de calidad, y por tanto también chinas, y a su vez reducir la dependencia que la Unión Europea tiene en sectores estratégicos, como las tecnologías limpias (cleantech) y el automóvil.

"Lo que intentamos es esa vía entre los dos, que es el modelo de la UE, no es el modelo estadounidense. Tampoco es el modelo chino, que aísla su mercado interno. Nosotros tenemos un ADN abierto, de libertad económica", ha dicho Séjourné, en el foro 'European Pulse Forum', organizado en Barcelona por el medio Politico y la asesoría BeBartlet.

La exposición pública de este posicionamiento coincide con el viaje a China previsto para este mismo viernes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justo después de participar en el foro de Barcelona, donde también está previsto que se reúna con Séjourné.

Séjourné también ha defendido que todas las grandes potencias tienen una política industrial, y que en el caso de la UE ahora esto se centra en asegurar la producción en una serie de sectores estratégicos.

Esta apuesta se debe materializar con la Ley de Aceleración Industrial, una iniciativa legislativa aprobada en marzo por la Comisión Europea que busca reducir las dependencias que tiene Europa en diferentes sectores estratégicos y asegurar el mercado interior ante posibles inseguridades económicas.

"No sé lo qué va a pasar en 3, 5 o 10 años. Si hay conflicto diplomático con otras potencias, no sé qué va a pasar en términos militares. La responsabilidad de un político europeo es adelantar cosas que no sabemos. Hay muchas incertidumbres, necesitamos desde un punto de vista económico ir un poco más allá y hacer de esos sectores estratégicos una prioridad", ha defendido.

El vicepresidente ejecutivo también ha defendido que actualmente hay 17 materias primas que casi 100 % son dependientes de China, y que ahora hay una estrategia europea para permitir la extracción en Europa, pero también la diversificación con nuevos socios: "La idea sobre esas 17 materias primas es reducir dependencia a menos del 60 % para un país".

"Este cambio de rumbo necesita la implementación de nuevas plantas de refinamiento europeas. Necesitamos también tener una discusión con China, porque baja los precios de una manera a veces un poco agresiva para impedir que las inversiones europeas sean rentables y competitivas", ha advertido.

Sobre las medidas de protección europeas para hacer más competitiva la industria del automóvil ante sus rivales chinos e estadounidenses, Séjourné ha destacado que el año que viene saldrán 200 vehículos nuevos europeos, "con nueva tecnología e innovación y con unos precios bastante competentes", ha subrayado.

Preguntado por la subida de precios energéticos como consecuencia de la guerra en Irán y la petición de países como España para que la UE autorice un impuesto extraordinario a las empresas energéticas que estén obteniendo grandes beneficios, Séjourné ha dicho que habrá una reunión importante el lunes del colegio de comisarios de la CE para evaluar el impacto en cada país.

"Claramente, España resiste más. Miré los precios del megavatio (MW) esta mañana en toda Europa, y veo que estamos en 147 euros de promedio y a 25 en España. El hecho de haber producido parte de energía en el territorio español y tener soberanía energética hace que hoy España resista más a la crisis", ha añadido. EFE