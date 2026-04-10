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Sánchez se reúne con el presidente de Botsuana para reforzar la relación de ambos países

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Madrid, 10 abr (EFE).- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha reunido este viernes en la Moncloa con el presidente de Botsuana, Duma Gideon Boko, en un encuentro enfocado en fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, la reunión ha estado centrada en reforzar la relación entre España y Botsuana en ámbitos estratégicos como la transición energética.

Ambos mandatarios han coincidido en que es algo "clave para hacer frente al cambio climático y construir economías resilientes", según la nota de prensa.

Sánchez ha resaltado además "la oportunidad que representa el impulso conjunto en sectores como el de las energías renovables y las infraestructuras" y ha trasladado a su homólogo que el refuerzo de las relaciones regionales es una prioridad para España y para Europa.

Así, ha destacado que la estrategia España-África 2025-2028 constituye una "palanca clave" para desarrollar una agenda "positiva, con visión a largo plazo y enfocada en desafíos compartidos". EFE

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