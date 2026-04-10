Sami Pajari empieza liderando el Rally de Croacia tras los abandonos de Evans y Solberg

Redacción Deportes, 10 abr (EFE).- El piloto finlandés Sami Pajari (Toyota) empezó liderando el Rally de Croacia, cuarta prueba del Campeonato del Mundo (WRC) de 2026 y primera del año sobre asfalto, tras los abandonos en la etapa inicial de los dos primeros clasificados en la general, el británico Elfyn Evans (Toyota),el sueco Oliver Solberg (Toyota).

Pajari llegó a la asistencia del mediodía con 8,4 segundos de ventaja sobre el japonés Takamoto Katsuta (Toyota), seguido a tan solo 0,3 segundos por el belga Thierry Neuville (Hyundai), en tercera posición, después de una exigente primera vuelta marcada por el temprano abandono de Solberg, retirado tras rozar un terraplén y trompear en el tramo de apertura, y del británico Elfyn Evans, accidentado en el tercer tramo del recorrido justo cuando marchaba en cabeza.

Con sendos incidentes, ambos pilotos, que partían con la posibilidad de destacarse en la lucha por el campeonato ante la ausencia del francés Sébastien Ogier, defensor del título y sexto en la clasificación general, desaprovechan la posibilidad de ampliar ventaja con el nueve veces campeón del mundo.

De vuelta en el quinto tramo, disputado por la tarde, Pajari consiguió elevar a 10,2 segundos la distancia sobre Katsuta, que en el sexto perdió tiempo y cedió la segunda posición en favor de Neuville, que revirtió el déficit inicial para terminar un segundo por encima del asiático, una marca que se mantendría estable a lo largo del séptimo y octavo especial hasta situarse en tan solo 0,9 segundos al término de la jornada.

Concluidos los ocho primeros tramos de la cuarta prueba del WRC, el finlandés Pajari finalizó líder con un crono de 01:12:18.5, seguido a 13, 7 segundos de Neuville y con el japonés Takamoto Katsuta pisándole los talones en tercera posición (+0,9).

Se espera que tanto el galés Elfyn Evans como el sueco Olvier Solberg, de los que no se han reportado lesiones de ningún tipo tras sus respectivos percances, puedan competir de nuevo en la segunda jornada de este sábado, compuesta por otros ocho tramos. EFE