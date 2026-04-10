Espana agencias

Sami Pajari empieza liderando el Rally de Croacia tras los abandonos de Evans y Solberg

Guardar

Redacción Deportes, 10 abr (EFE).- El piloto finlandés Sami Pajari (Toyota) empezó liderando el Rally de Croacia, cuarta prueba del Campeonato del Mundo (WRC) de 2026 y primera del año sobre asfalto, tras los abandonos en la etapa inicial de los dos primeros clasificados en la general, el británico Elfyn Evans (Toyota),el sueco Oliver Solberg (Toyota).

Pajari llegó a la asistencia del mediodía con 8,4 segundos de ventaja sobre el japonés Takamoto Katsuta (Toyota), seguido a tan solo 0,3 segundos por el belga Thierry Neuville (Hyundai), en tercera posición, después de una exigente primera vuelta marcada por el temprano abandono de Solberg, retirado tras rozar un terraplén y trompear en el tramo de apertura, y del británico Elfyn Evans, accidentado en el tercer tramo del recorrido justo cuando marchaba en cabeza.

Con sendos incidentes, ambos pilotos, que partían con la posibilidad de destacarse en la lucha por el campeonato ante la ausencia del francés Sébastien Ogier, defensor del título y sexto en la clasificación general, desaprovechan la posibilidad de ampliar ventaja con el nueve veces campeón del mundo.

De vuelta en el quinto tramo, disputado por la tarde, Pajari consiguió elevar a 10,2 segundos la distancia sobre Katsuta, que en el sexto perdió tiempo y cedió la segunda posición en favor de Neuville, que revirtió el déficit inicial para terminar un segundo por encima del asiático, una marca que se mantendría estable a lo largo del séptimo y octavo especial hasta situarse en tan solo 0,9 segundos al término de la jornada.

Concluidos los ocho primeros tramos de la cuarta prueba del WRC, el finlandés Pajari finalizó líder con un crono de 01:12:18.5, seguido a 13, 7 segundos de Neuville y con el japonés Takamoto Katsuta pisándole los talones en tercera posición (+0,9).

Se espera que tanto el galés Elfyn Evans como el sueco Olvier Solberg, de los que no se han reportado lesiones de ningún tipo tras sus respectivos percances, puedan competir de nuevo en la segunda jornada de este sábado, compuesta por otros ocho tramos. EFE

Últimas Noticias

La presidenta del Celta ve clave la nueva concesión de Balaídos para “seguir creciendo”

Infobae

Revolución en el once del Real Madrid

Infobae

Osasuna y LKN homenajean la historia del club con un mural de 22 metros en El Sadar

Infobae

La flotilla a Gaza zarpará el domingo de Barcelona con 70 barcos para "romper el bloqueo"

Infobae

Fernando Morientes y Sara Carbonero serán reconocidos en el Día de Castilla-La Mancha

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bruselas advierte a España que debe activar este viernes el nuevo sistema para controlar la frontera con Gibraltar

Bruselas advierte a España que debe activar este viernes el nuevo sistema para controlar la frontera con Gibraltar

Pedro Sánchez responde a Netanyahu e insta a suspender el acuerdo entre la Unión Europea e Israel: “No permitamos una nueva Gaza en Líbano”

Todo lo que se sabe sobre el asesino del niño de 11 años en Villanueva de la Cañada: de una vida solitaria a su ingreso en un centro psiquiátrico

Netanyahu advierte a España: “No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio”

Al menos un fallecido y 20 heridos tras precipitarse un autobús turístico por una ladera en La Gomera

ECONOMÍA

Los aeropuertos europeos alertan de una “crisis sistémica” de combustible si no se restablece el tránsito por Ormuz en menos de tres semanas

Los aeropuertos europeos alertan de una “crisis sistémica” de combustible si no se restablece el tránsito por Ormuz en menos de tres semanas

Una pareja de 94 y 89 años se divorcia tras 67 años juntos y el juez les obliga a usar la casa familiar por turnos y confirma una pensión vitalicia de 600 € para la exesposa

Los pensionistas que cobraron una indemnización de 1.800 euros por la denegación del plus por hijos deberán tributarla en la Renta

Las familias españolas tienen más dinero que nunca: la riqueza neta de los hogares llega a su récord al cierre de 2025

Los pescadores alertan del “inminente cese de la actividad” si el Gobierno no aprueba medidas adicionales contra el aumento de los combustibles

DEPORTES

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”

Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ la negociación de su combate en la Casa Blanca y se dirige a Makhachev: “Ya tuvo excusas una vez, ahora las tiene por segunda vez”

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”