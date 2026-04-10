Rivas: "Carolina tenía mala leche y muchas cualidades al comienzo, pero ha superado todo"

Huelva, 10 abr (EFE).- Fernando Rivas, entrenador de la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín, retirada recientemente por las secuelas de sus sucesivas graves lesiones de rodilla, afirmó que en sus comienzos la onubense "tenía mala leche" y también "muchas cualidades" para triunfar, "pero ha superado todas las expectativas".

En la presentación en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva, donde estudió Carolina, del proyecto de escuela de bádminton 'From Huelva to Hero: Junior Foundations Programme’ que abandera la onubense, Rivas destacó que, cuando la vio jugar por primera vez, le llamó la atención su "velocidad" en la pista, su "agresividad" y su capacidad para reponerse a situaciones adversas.

"Tenía mala leche, pero muchas cualidades, y pensaba que con trabajo podía salir algo bueno, pero ha superado todas las expectativas", recalcó su entrenador, quien dirigió la carrera deportiva de Carolina Marín desde su llegada a Madrid, siendo una joven promesa, hasta su reciente retirada.

Rivas también quiso puntualizar que en un deportista “lo más importante es la capacidad de trabajo”, frente al talento, del que dijo que se habla “mucho”.

“Es una palabra que le quita mucho mérito al trabajo del deportista”, comentó el entrenador de la también triple campeona del mundo y heptacampeona europea de bádminton, quien insistió en que “cuando no se sabe lo que hay detrás, se dice que es talento”.

En relación con esta idea, Rivas aseveró que el “principal atributo” que busca en un deportista es la capacidad de trabajo, de “sacrificio” y de “coherencia entre lo que dice que quiere y lo que hace para conseguirlo”.

El proyecto de escuela 'From Huelva to Hero: Junior Foundations Programme’ que lidera Marín en su ciudad natal, que arrancará con el nuevo curso escolar en septiembre, está concebido a largo plazo y persigue acercar el bádminton a los más jóvenes y fomentar el desarrollo del deporte desde la base, respaldado por la marca Yonex y el programa The Legends’ Vision. EFE

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