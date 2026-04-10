Revolución en el once del Real Madrid

Madrid, 10 abr (EFE).- El Real Madrid afrontará el encuentro ante el Girona, de la trigésima primera jornada de LaLiga con una revolución en su once inicial, siete cambios en relación al partido de ida de la Liga de Campeones frente el Bayern Múnich disputado el martes pasado.

Álvaro Arbeloa ha decidido cuantificar esfuerzos y pensar en el choque de vuelta en Alemania, el miércoles, y solo mantiene en el equipo titular al meta Andrej Lunin, el uruguayo Fede Valverde a Kylian Mbappe y Vinicius.

El once ante el Girona, al que vuelve Asencio, Carvajal, Militao, Fran García, Camavinga y Bellingham, es el siguiente: Lunin, Carvajal, Militao, Asencio, Fran García, Fede Valverde, Camavinga, Bellingham, Brahim, Mbappé y Vinicius. EFE