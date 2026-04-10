Rajoy, sobre política migratoria: "Ni papeles para todos, ni echar a todos de una patada"

Arrecife (Lanzarote), 10 abr (EFE).- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha manifestado este viernes en Lanzarote respecto a la política migratoria que no está favor ni de "papeles para todos, ni de echar a todos de una patada".

Rajoy ha participado en el Castillo de San José (Arrecife) en una charla con el periodista Alberto Acosta enmarcada en el 'Foro Global Sur', que en octubre de 2025 acogió a Felipe González.

A su juicio, es necesario tener una política migratoria más razonable y "no frivolizar" con este asunto ni hacer demagogia, ya que es el más difícil de abordar actualmente por parte de cualquier gobierno.

El expresidente se ha mostrado partidario de apoyar a los países africanos a elevar su nivel de vida, porque "si la única forma que tienen de elevarlo es venir a Europa, van a seguir viniendo".

"La inmigración se ha convertido en un elemento electoral para algunas fuerzas políticas que quieren arreglarlo todo a tortazos", ha referido, al tiempo que se ha posicionado en contra de las regularizaciones masivas y también de las expulsiones masivas.

En su opinión, las democracias liberales tienen tres enemigos: los regímenes comunistas, el narcotráfico y el populismo, que siempre se caracteriza por su adanismo, por prometer un mundo feliz y por los liderazgos fuertes.

En cuanto a la política energética, ha estimado que seguimos dependiendo de las energías tradicionales y que España debe apostar por las renovables, pero también claramente por la energía nuclear para "no hacer demagogia barata" y "no hacer el primo y comprar energía a los demás". EFE

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