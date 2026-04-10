PP acusa a Gobierno de seguir mintiendo y no asumir responsabilidades por accidente Adamuz

Toledo, 10 abr (EFE).- El Partido Popular ha acusado este viernes al Gobierno de España de seguir mintiendo y no asumir responsabilidades con respecto al accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y ha considerado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, debería dimitir.

Así lo han puesto de manifiesto las portavoces del PP en el Congreso de los Diputados y en el Senado, Ester Muñoz y Alicia García, durante la clausura de la reunión Interparlamentaria del PP de Castilla-La Mancha en Belinchón (Cuenca), en la que también ha participado el líder del partido en la región, Paco Núñez.

Muñoz ha señalado que el accidente de Adamuz y el apagón eléctrico son dos "ejemplos de la incompetencia y negligencia" del Ejecutivo de España, y en relación al primero ha incidido en que "esta semana hemos visto en el informe de la Guardia Civil todas las mentiras que dijo el Gobierno y el ministro" con respecto a que la vía estaba reformada, a que no sabían qué había podido pasar y a que lo que pasó fue a escasos minutos del accidente.

"Hoy sabemos que eran 22 horas antes, que no han invertido dinero para mejorar las vías y las infraestructuras férreas a pesar de la liberalización que el Gobierno acometió en el año 2020, y que siguen mintiendo y nadie asume ninguna responsabilidad", ha resaltado.

Con respecto al apagón eléctrico, la portavoz parlamentaria ha dicho que también se ha demostrado "incompetencia" según los audios escuchados en la comisión de investigación, ya que los operadores de Red Eléctrica habían alertado meses antes que no se había invertido lo suficiente, pero "actuaron sectariamente para intentar demostrar que se podía actuar solamente con renovables cuando el sistema no estaba preparado", ha apostillado.

Ambas cuestiones -Adamuz y apagón-, ha remarcado Muñoz, tienen que ver con dos ministerios que, a juicio del PP, son "el epicentro de la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez" porque el de Transportes estuvo dirigido por el exministro José Luis Ábalos que ahora se sienta en el banquillo de los acusados, y el de Transición Ecológica es noticia por "los amaños y la red de corrupción" en Forestalia.

En esta misma línea ha incidido durante su intervención la portavoz del PP en el Senado, quien ha hecho hincapié en que en el accidente en Adamuz "la inoperancia y la corrupción" del Gobierno "nos han llevado a que se cobren incluso vidas".

Asimismo, sobre Adamuz García ha dicho que solo se ven "las mentiras de Puente" y las "mil y una versiones exculpatorias", por lo que ha considerado que "la única salida que tiene es marcharse y dimitir"; y con respecto al apagón, ha reiterado que hubo alertas y avisos que indicaban que el sistema eléctrico español estaba al límite y cualquier día podría ocurrir lo que finalmente ocurrió. EFE

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