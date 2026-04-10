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Pamesa Teruel busca ventaja ante Soria en Los Planos en el primer partido del playoff

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Teruel, 10 abr (EFE).- El Pamesa Teruel afronta el primer asalto de los cuartos de final del playoff con el objetivo de lograr una ventaja en casa frente a Grupo Herce Soria antes del desplazamiento de la próxima semana.

El encuentro se disputará este sábado a las 18.30 horas en Los Planos y marcará el inicio de una eliminatoria corta que puede definirse por detalles.

El conjunto turolense llega tras una fase regular irregular que le llevó a terminar en séptima posición, mientras que el equipo soriano ha firmado una campaña más estable que le situó segundo en la clasificación.

Este contexto otorga cierto favoritismo a Soria, aunque el formato del playoff reduce diferencias y abre el escenario competitivo.

El entrenador Maxi Torcello ha explicado en la previa que espera un partido exigente, con intercambios largos y alta demanda física, y ha señalado que el rival basa su rendimiento en el orden colectivo y la constancia, lo que obliga a mantener la concentración durante todo el encuentro.

En relación con su equipo, ha destacado que cuentan con recursos ofensivos suficientes, ha subrayado la importancia del saque como herramienta para generar ventaja, y también ha indicado que será clave mantener continuidad y evitar los altibajos que han condicionado algunos tramos de la temporada.

El equipo turolense encara este partido con una baja relevante, la de Emilio Ferrández, que continúa en proceso de recuperación tras un esguince de tobillo, tras la confirmación de Torcello de que no estará disponible.

El resultado del sábado, a pesar de no ser definitivo, puede condicionar el desarrollo de la serie antes del segundo encuentro en Soria. EFE

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