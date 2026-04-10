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Osasuna y LKN homenajean la historia del club con un mural de 22 metros en El Sadar

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Pamplona, 10 abr (EFE).- El Club Atlético Osasuna y el artista urbano LKN han homenajeado los más de 105 años de historia de la entidad con un mural de 22 metros de ancho que se ha ubicado en el interior del estadio de El Sadar.

El nombre de la obra es 'El Legado-Ondarea' y estará a la vista de los socios y aficionados que acudan al estadio cada dos semanas, señala el club en su página web.

La composición del artista navarro tiene 22 metros de ancho y casi 4,5 de alto y ha sido ubicada en la primera planta de la grada Lateral, justo debajo del letrero de la fachada originaria del estadio de 1967.

El mural aúna 65 elementos diferentes que repasan la historia de la entidad, la mayoría de ellos jugadores y entrenadores del club, aunque también se integran otros como el primer sello de Osasuna, un niño que representa a la afición, el equipo femenino, el Genuine o el conjunto que disputó el primer partido en la historia del club.

También los dos equipos que jugaron las finales de Copa del Rey o el que ascendió a Primera en 1980, el cual será homenajeado en los prolegómenos del próximo encuentro ante el Real Betis.

Entre las diferentes leyendas que integran el mural hay hombres tan relevantes en la historia de Osasuna como Patxi Puñal, Jan Urban, Seve Goiburu, Sabino Andonegui, Pablo García, Savo Milosevic, Javad Nekounam, Pedro Mari Zabalza, Enrique Martín, Jagoba Arrasate, Javier Aguirre, Michael Robinson, José Manuel Echeverría, Oier Sanjurjo, Roberto Torres, Ricardo López, César Palacios o los hermanos Flaño.

Asimismo, la composición está encabezada por la icónica celebración de gol de Ante Budimir, máximo goleador histórico del club en Primera. EFE

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