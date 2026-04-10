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Mínguez, Movistar: “No imaginaba estos números a estas alturas y ser el máximo goleador"

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Redacción deportes, 10 abr (EFE).- Javi Mínguez se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la temporada 2025/26 en la Primera División de fútbol sala y el ala madrileño de Movistar Inter lidera la tabla de goleadores con 22 tantos, una cifra que refleja su buen momento de forma y su peso creciente dentro del equipo.

El propio jugador reconoce su sorpresa por el rendimiento mostrado hasta ahora: “Por mi condición anotadora y mi pegada, sé que tengo capacidad para hacer buenos números, pero no imaginaba alcanzar esta cifra a estas alturas de la temporada”, indicó a los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Mínguez cumple su segundo temporada en el club y destaca la importancia de la continuidad para explicar su rendimiento: “Esta temporada me encuentro totalmente acoplado al equipo. Son ya dos años aquí y estoy muy adaptado al sistema de juego”.

En este sentido, el jugador también recuerda las dificultades del pasado ejercicio: “El año pasado no pude hacer la pretemporada y creo que eso me condicionó bastante”.

A falta de seis jornadas para el final de la fase regular, Movistar Inter ocupa la tercera posición con 40 puntos, en plena pelea por asegurar una plaza privilegiada de cara a las eliminatorias por el título y el mensaje es claro en el equipo y pasa por llegar en el mejor estado posible al tramo decisivo.

“Los partidos que quedan nos tienen que servir para llegar en las mejores condiciones a los playoffs y poder luchar por la liga”, asegura.

Pese a su gran rendimiento individual, Mínguez mantiene los pies en el suelo y prioriza el trabajo colectivo. También se muestra prudente respecto a un posible regreso a la selección española: “Ahora mismo debo centrarme en el día a día y en rendir con mi club. Si vuelve la llamada de la selección, será consecuencia del trabajo que estoy haciendo aquí”. EFE

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