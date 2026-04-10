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Millonarios ante Santa Fe marca la jornada de clásicos de la liga colombiana

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Bogotá, 10 abr (EFE).- La decimosexta jornada de la liga colombiana de fútbol llega marcada por los clásicos regionales y con varios equipos jugándose su permanencia en el grupo de los ocho, pero las miradas estarán puestas sobre todo en el duelo de los equipos bogotanos Millonarios y Santa Fe.

El clásico capitalino, que se jugará el domingo 12 de abril en el estadio El Campín, no solo enfrenta a dos históricos rivales, sino a dos equipos que también compiten a nivel internacional: Millonarios en la Copa Sudamericana y Santa Fe en la Libertadores.

Sin embargo, ambos llegan golpeados tras su estreno continental: Millonarios cayó por 2-0 en su visita a O’Higgins en Chile, en una mediocre actuación que destapó un manto de dudas sobre su potencial, mientras que Santa Fe no pasó del empate 1-1 en casa ante Peñarol en la primera fecha del Grupo E de la Libertadores en un resultado fruto de errores arbitrales.

Millonarios es décimo en la liga con 21 puntos y necesita hacerse fuerte de local para no comprometer su presencia en la siguiente fase. Santa Fe, por su parte, es decimotercero con 19 unidades y llega con la urgencia de recortar distancia frente a un rival directo.

La fecha también ofrece otros duelos relevantes: el líder Atlético Nacional buscará ante su rival de patio, el Independiente Medellín, sostener su ventaja en la cima, mientras que equipos como Deportivo Pasto y Deportes Tolima intentarán consolidarse en la parte alta.

Con apenas cuatro fechas por disputarse en la fase regular, la jornada 16 se perfila como un punto de quiebre: para unos, la oportunidad de afianzarse y para otros la última llamada para no quedarse por fuera de los cuadrangulares.

10.04: Deportivo Pereira-Once Caldas, Águilas Doradas-Junior y Deportivo Pasto-Deportes Tolima.

11.04: Independiente Medellín-Atlético Nacional.

12.04: Millonarios-Independiente Santa Fe, Atlético Bucaramanga-Chicó e Internacional de Bogotá-Alianza. EFE

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