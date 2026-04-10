Míchel: “Haber debutado con España es el premio a muchos años de esfuerzo”

Redacción deportes, 10 abr (EFE).- El jiennense Miguel Moya Hoyo, 'Míchel', cumplió este viernes uno de los grandes objetivos de su carrera al debutar con la selección española de fútbol sala en el encuentro disputado en Nokia ante Finlandia, que concluyó con empate a dos.

El ala nacido en la localidad de Mengíbar, que está a punto de cumplir 33 años, formó parte del quinteto inicial, compartiendo pista con sus compañeros en el Jaén Paraíso Interior FS, Dani Zurdo y Esteban.

El estreno de Míchel llegó tras una larga trayectoria marcada por la constancia y el trabajo, y en uno de los momentos más destacados de su carrera deportiva. El jugador jiennense afrontó la cita con emoción contenida, consciente de la importancia de una oportunidad que durante años había perseguido sin descanso. “Eran muchos años esperando esta llamada y por fin me vi en la lista. En Jaén se ha escuchado muchas veces lo de ‘Míchel, selección’ y nunca he dejado de luchar. He mantenido vivo ese sueño de niño, y ahora se ha hecho realidad”, aseguró.

Ya tras enfundarse la camiseta nacional y disputar sus primeros minutos, el jugador destacó el significado del momento vivido. “Debutar con la selección es algo que no se puede explicar con palabras. Cuando salí a la pista sentí orgullo, responsabilidad y mucha felicidad. Es el premio a muchos años de esfuerzo”, señaló.

La convocatoria de Míchel se produjo, además, semanas después de proclamarse campeón de la Copa de España con el conjunto jiennense, un éxito que reforzó su candidatura para entrar en los planes del combinado nacional. “Llegaba en un buen momento y quería aprovecharlo. Esto también es fruto del trabajo diario en el club y de todo lo que hemos conseguido”, explicó.

El jugador también subrayó la importancia de compartir esta experiencia con compañeros de su entorno más cercano. “Es increíble vivir esto con Dani Zurdo. Demuestra que en Jaén hay mucho talento y que se están haciendo bien las cosas”, afirmó. EFE

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